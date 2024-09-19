"Результат, пожалуй, закономерный": Матвиенко рассказал, доволен ли Шахтер ничьей с Болоньей

Защитник Шахтера Николай Матвиенко поделился мыслями по поводу ничьи 0:0 в гостевом матче с Болоньей в первом туре Лиги чемпионов.

"Не могу сказать, что мы полностью довольны, но если оценивать игру в общем, то результат, пожалуй, закономерный. Ничья 0:0 - это неплохой старт в Лиге чемпионов, хотя, конечно, очень хотели победить.

Был ли эмоциональный спад после нереализованного пенальти? Это Лига чемпионов, здесь не может быть спада. Полагаю, что наши планы немного изменила погода, поэтому пришлось перестраиваться в середине матча, игра получилась нервной. Также было много длинных передач".

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"Награда игроку матча? Впервые получил эту награду, и это очень приятно. Не ожидал, но искренне благодарю всех за поддержку. Конечно, приятно получать такие награды, но было бы лучше, если бы мы победили.

Шансы Шахтера в этой Лиге чемпионов? Как минимум, попасть в зону команд, борющихся за плей-офф", - приводит слова Матвиенко официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Болонья - Шахтер (0:0).

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