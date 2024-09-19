iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Результат, пожалуй, закономерный": Матвиенко рассказал, доволен ли Шахтер ничьей с Болоньей

Защитник Шахтера оценил итог стартового поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 01:10
Николай Матвиенко / Getty Images
Николай Матвиенко / Getty Images

Защитник Шахтера Николай Матвиенко поделился мыслями по поводу ничьи 0:0 в гостевом матче с Болоньей в первом туре Лиги чемпионов.

"Не могу сказать, что мы полностью довольны, но если оценивать игру в общем, то результат, пожалуй, закономерный. Ничья 0:0 - это неплохой старт в Лиге чемпионов, хотя, конечно, очень хотели победить.

Был ли эмоциональный спад после нереализованного пенальти? Это Лига чемпионов, здесь не может быть спада. Полагаю, что наши планы немного изменила погода, поэтому пришлось перестраиваться в середине матча, игра получилась нервной. Также было много длинных передач".

Читай также: Матвиенко - игрок матча Шахтер - Болонья по версии УЕФА

"Награда игроку матча? Впервые получил эту награду, и это очень приятно. Не ожидал, но искренне благодарю всех за поддержку. Конечно, приятно получать такие награды, но было бы лучше, если бы мы победили.

Шансы Шахтера в этой Лиге чемпионов? Как минимум, попасть в зону команд, борющихся за плей-офф", - приводит слова Матвиенко официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Болонья - Шахтер (0:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер болонья Николай Матвиенко

Статьи по теме

Пушич: Ничья - справедливый результат матча с Болоньей Пушич: Ничья - справедливый результат матча с Болоньей
Голкипер Болоньи рассказал, как взял пенальти от Судакова Голкипер Болоньи рассказал, как взял пенальти от Судакова
Наставник Жироны отреагировал на поражение в первом в истории клуба матче Лиги чемпионов Наставник Жироны отреагировал на поражение в первом в истории клуба матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов: ничьи Шахтера с Болоньей и Манчестер Сити с Интером, ПСЖ минимально обыграл Жирону Лига чемпионов: ничьи Шахтера с Болоньей и Манчестер Сити с Интером, ПСЖ минимально обыграл Жирону
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:10
"Результат, пожалуй, закономерный": Матвиенко рассказал, доволен ли Шахтер ничьей с Болоньей
Европа00:58
Наставник Жироны отреагировал на поражение в первом в истории клуба матче Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:45
Лига чемпионов: ничьи Шахтера с Болоньей и Манчестер Сити с Интером, ПСЖ минимально обыграл Жирону
Лига Чемпионов00:29
Вингер Боруссии Дортмунд стал вторым самым молодым игроком с дублем в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов00:05
Боруссия Дортмунд дожала Брюгге, оформив разгром
Лига Чемпионов00:04
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Манчестер Сити и Интер сыграли в нулевую ничью
Лига Чемпионов23:59
Ошибка Гассаниги не позволила Жироне с Цыганковым удержать ничью в игре с ПСЖ
Лига Чемпионов23:42
Пушич: Ничья - справедливый результат матча с Болоньей
Лига Чемпионов23:40
Голкипер Болоньи рассказал, как взял пенальти от Судакова
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK