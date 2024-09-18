ПСЖ - Жирона 1:0: обзор матча и результат игры 18.09.2024

Команде украинца не хватило всего нескольких минут, чтобы не проиграть дебютный поединок в еврокубке.

В среду, 18 сентября, на Парк де Пренс прошел матч первого тура основной части Лиги чемпионов, в котором ПСЖ принимал Жирону.

Парижане на правах более опытного коллектива завладел преимуществом с первых же минут поединка и не отдавал его до самого финального свистка.

Одной из проблем команды Луиса Энрике стала точность: нанеся более двух десятков ударов, действующие чемпионы Франции очень редко тревожили Пауло Гассанигу.

Еще одной проблемой стала травма Марко Асенсио - испанец был вынужден покинуть поле уже на 39-й минуте.

Каталонцы в свою очередь, практически весь матч оборонялись. Среди защитников "красно-белых" был и Виктор Цыганков, отыгравший 88 минут.

Казалось, что Жирона, как Шахтер в игре с Болоньей, все-таки сможет дотерпеть и увезти из Парижа ничью, но против оказался Нуну Мендеш, который на последней минуте основного времени принес хозяевам поля минимальную победу.

Защитник прорвался по левому флангу и с острого угла нанес удар. Гассанига, пытаясь зафиксировать мяч, умудрился пустить его между ног.

В итоге Жирона потерпела поражение со счетом 0:1. В следующем туре команда Цыганкова будет принимать Фейеноорд.

Статистика матча ПСЖ - Жирона первого тура основной части Лиги чемпионов

ПСЖ - Жирона 1:0

Гол: Мендеш, 90.

Ожидаемые голы (xG): 1.69 - 0.11

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 24 - 2

Удары в створ: 6 - 1

Фолы: 8 - 17

ПСЖ: Сафонов - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш - Заир-Эмери, Витинья (Ли Кан Ин, 63), Руис (Невеш, 63) - Дембеле (Беральдо, 90+2), Асенсио (Коло Муани, 39), Барколя (Дуэ, 63).

Жирона: Гассанига - Мартинес, Лопес, Крейчи, Гутьеррес - Мартин (Ромеро, 66), Ромеу, ван де Бек (Данжума, 58) - Цыганков (Франсес, 88), Стуани (Порту, 58), Хиль (Аспирилья, 66).

Предупреждения: Маркиньос - Крейчи, Ромеу, Гассанига.

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