Очередной талант Барселоны получил тяжелую травму
Марк Берналь может больше не сыграть в этом сезоне.
Футболист Барселоны Марк Берналь получил тяжелую травму на старте своей карьеры.
Как сообщает пресс-служба каталонцев, у 17-летнего Берналя диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена и повреждение левого мениска.
Читай также: Ольмо оценил свой дебют за Барселону - испанец принес победу каталонцам в матче Примеры
На днях опорному полузащитнику сделают операцию, после которой будет окончательно понятен срок его восстановления.
Отметим, что игрок травмировался в конце матча против Райо Вальекано в абсолютно игровом эпизоде, пытаясь отобрать мяч у соперника.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!