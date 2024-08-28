Очередной талант Барселоны получил тяжелую травму

Марк Берналь может больше не сыграть в этом сезоне.

Футболист Барселоны Марк Берналь получил тяжелую травму на старте своей карьеры.

Как сообщает пресс-служба каталонцев, у 17-летнего Берналя диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена и повреждение левого мениска.

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На днях опорному полузащитнику сделают операцию, после которой будет окончательно понятен срок его восстановления.

Отметим, что игрок травмировался в конце матча против Райо Вальекано в абсолютно игровом эпизоде, пытаясь отобрать мяч у соперника.

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