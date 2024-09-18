Голкипер Болоньи рассказал, как взял пенальти от Судакова

Голкипер Болоньи Лукаш Скорупски поделился впечатлениями от ничейного результата матча первого тура Лиги чемпионов с Шахтером (0:0).

Вратарь рассказал, что изучал манеру пробития пенальти соперниками, что помогло ему взять удар с одиннадцатиметровой отметки от Георгия Судакова в начале поединка.

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"Нам не хватило только гола. Но если ты не можешь выиграть, то ничья - это хорошо. Болельщики, кажется, довольны, мы совершенствуемся.

Я здесь, чтобы помочь команде. Я изучал, как соперники бьют пенальти, я доволен. Это очко, добытое всей командой. Теперь мы думаем о чемпионате и первой победе", - приводит слова Скорупски TMW со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Болонья - Шахтер (0:0).

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