Голкипер Болоньи рассказал, как взял пенальти от Судакова
Голкипер Болоньи Лукаш Скорупски поделился впечатлениями от ничейного результата матча первого тура Лиги чемпионов с Шахтером (0:0).
Вратарь рассказал, что изучал манеру пробития пенальти соперниками, что помогло ему взять удар с одиннадцатиметровой отметки от Георгия Судакова в начале поединка.
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"Нам не хватило только гола. Но если ты не можешь выиграть, то ничья - это хорошо. Болельщики, кажется, довольны, мы совершенствуемся.
Я здесь, чтобы помочь команде. Я изучал, как соперники бьют пенальти, я доволен. Это очко, добытое всей командой. Теперь мы думаем о чемпионате и первой победе", - приводит слова Скорупски TMW со ссылкой на Sky Sport.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Болонья - Шахтер (0:0).
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