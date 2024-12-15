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ФИФА принесла свои извинения за российский Крым

Карта с ошибкой была сделана третьей стороной.
Сегодня, 16:55
УАФ
УАФ

ФИФА принесла свои извинения за некорректную карту Европы во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026.

В частности, полуостров Крым был выключен из состава Украины.

Как объяснили в ФИФА, карту делали третье лица, за чьи действия организация не несет ответсвенности. Однако, учитывая, деликатность проблемы, ФИФА приносит свои искренние извинения.

"Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной - внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для решения ситуации, в частности приняли меры для удаления изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем.

Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном ущербе, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации", - говорится в официальном письме.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок сборной Украины завершил карьеру.

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