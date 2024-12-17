FIFA The best 2024: Гарначо выиграл премию Пушкаша
Во вторник, 17 декабря, в Дохе, Катар, проходит церемония вручения наград FIFA The Best-2024.
Премия учитывает выступления футболистов в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го.
Победитель в каждой номинации определялся по результатам голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков, а также журналистов.
Победителем в голосовании на лучший гол 2024 года по версии FIFA The Best-2024 стал вингер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.
20-летний аргентинец в матче с Эвертоном практически повторил легендарный гол Уэйна Руни ножницами, за что и удостоился премии Пушкаша.
Со всеми результатами церемонии вручения наград FIFA The Best-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!