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FIFA The best 2024: Гарначо выиграл премию Пушкаша

Гол ножницами в ворота Эвертона признан лучшим в году.
Сегодня, 19:25
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Во вторник, 17 декабря, в Дохе, Катар, проходит церемония вручения наград FIFA The Best-2024.

Премия учитывает выступления футболистов в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. 

Победитель в каждой номинации определялся по результатам голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков, а также журналистов.

Победителем в голосовании на лучший гол 2024 года по версии FIFA The Best-2024 стал вингер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.

20-летний аргентинец в матче с Эвертоном практически повторил легендарный гол Уэйна Руни ножницами, за что и удостоился премии Пушкаша.

Со всеми результатами церемонии вручения наград FIFA The Best-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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