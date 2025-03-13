Реал в серии пенальти выбил Атлетико и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В среду, 13 марта, состоялось мадридское дерби между Атлетико и Реалом в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре "сливочные" добыли победу - 2:1.

На 27-й секунде второго поединка подопечные Диего Симеоне отправили мяч в ворота соперника. Де Пауль прострелил с правого фланга, а Галлагер был первым на мяче и забил.

До перерыва Атлетико имел шансы забить, но с ударами Альвареса идеально справился Тибо Куртуа.

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Свой шанс Реал получил во втором тайме, когда был назначен пенальти. Винисиус Жуниор взял ответственность на себя, однако пробил значительно выше ворот.

В основное время команды не смогли склонить итог двухматчевого противостояния в свою пользу. В овертаймах Атлетико и Реал также не забивали.

По итогу серии пенальти победителями стали "сливочные". Альварес сделал двойное касание при ударе, а Льоренте пробил в перекладине. В составе Реала не забил Васкес.

Атлетико - Реал 1:0, по пенальти 2:4 (первый матч 1:2)

Гол: Галлахер, 1

Атлетико: Облак - Льоренте, Хименес, Ленгле, Мандава (Аспиликуэта, 98) - Симеоне (Корреа, 89), Де Пауль (Молина, 90), Барриос, Галлагер (Лино, 85) - Гризманн (Серлот, 90), Альварес

Реал Мадрид: Куртуа - Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди (Гарсия, 83) - Модрич (Васкес, 65), Чуамени (Камавинга, 66), Беллингем - Родриго (Диас, 79), Мбаппе, Винисиус (Эндрик, 116)

Предупреждения: Симеоне, Ленгле, Аспиликуэта, Льоренте - Чуамени, Винисиус

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