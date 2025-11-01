Мюнхен близок к тому, чтобы принять финал Лиги чемпионов 2028

Мюнхен стал единственным претендентом на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года, сообщает УЕФА.

УЕФА обнародовала перечень городов и стадионов, претендующих на проведение еврокубковых финалов в 2028–2029 годах, а именно финалов мужской Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и женской Лиги чемпионов.

Однако заявку на проведение финала мужской Лиги чемпионов подал только немецкий Мюнхен, и, скорее всего, именно он примет этот матч.

Тем временем на финал 2029 года претендуют две заявки, стадионы Уэмбли (Лондон) и Камп Ноу (Барселона).

Напомним, финал Лиги чемпионов этого сезона состоится 30 мая 2026 года на Пушкаш-Арене в Будапеште (Венгрия).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!