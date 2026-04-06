Лига чемпионов: превью 1/4 финала – остановит ли Лунин Кейна?

Наконец Лига чемпионов возобновляется после международной паузы, и мы станем свидетелями матчей четвертьфинальной стадии.

Во вторник состоятся два разных, но по-своему очень интересных противостояния, к которым будут прикованы взгляды всего мира.

22:00 | Реал Мадрид (9) — Бавария Мюнхен (2)

Безусловный фаворит играл на выезде матч чемпионата. Но поединок складывался не так, как того хотелось более именитому клубу. Ближе к концовке андердог ведёт в счёте… Именно по такому сценарию проходили предыдущие матчи и Реала, и Баварии. Но есть разница.

Реал проигрывал в один мяч и смог сравнять счёт в концовке матча, но затем успел пропустить ещё и проиграть. Тогда как Бавария не просто отыграла два мяча, но ещё и забила третий и вырвала очередную победу.

Таким образом, с кардинально разным настроением команды подойдут к очному противостоянию. Андрей Лунин сыграет в своём очередном матче плей-офф Лиги чемпионов и постарается остановить Гарри Кейна, Майкла Олисе и компанию. Но сделать это, если защита продолжит «привозить», будет очень сложно. У мюнхенцев главная проблема — повреждение самого Кейна, но он должен восстановиться.

Интересный факт: ни одни другие команды не встречались так часто в еврокубках, как эти две. В 28 матчах Реал побеждал 13 раз, а Бавария выигрывала 11.

По версии betking, на победу Баварии можно поставить с коэффициентом 2,25, тогда как потенциальный успех Реала оценивается показателем 2,9. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,0. Трудно не заметить, что обе команды умеют забивать и «любят» пропускать — аналитики дают коэффициент 2,14 на то, что в матче будет забито четыре или более голов.

22:00 | Спортинг (7) — Арсенал (1)

Лондонский Арсенал переживает кризис. Перед международной паузой команда Артеты рассчитывала завоевать первый трофей в сезоне, но уступила в финале Кубка лиги. А на этих выходных «канониры» неожиданно вылетели и из Кубка Англии, проиграв Саутгемптону.

В свою очередь Спортинг находится в хорошей форме. Лиссабонцы после камбэка в противостоянии с Буде-Глимт выиграли два матча чемпионата Португалии без особых трудностей и теперь надеются добиться хорошего результата в игре с Арсеналом. Дома «бело-зелёные» всегда играют хорошо, а учитывая проблемы соперника, они будут делать ставку на победу в этой встрече.

Главная проблема Спортинга — отсутствие из-за перебора карточек Мортена Юльманна, а вот Арсенал не сможет рассчитывать на Эберечи Эзе и Пьеро Инкапье.

Интересный факт: английские клубы выиграли десять последних противостояний в плей-офф Лиги чемпионов против португальцев и последние девять четвертьфиналов.

Аналитики betking дают на победу Спортинга коэффициент 4,5, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 1,81. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75. На то, что Виктор Йокерес забьёт в ворота бывшей команды, можно поставить за 2,5.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!