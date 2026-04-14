Лига чемпионов: превью 1/4 финала – Реал будет отыгрываться в Мюнхене

Накануне состоялись два ответных матча четвертьфинала, по итогам которых определились первые полуфиналисты турнира.

Теперь осталось узнать их соперников по 1/2 финала. На первый взгляд — всё очевидно, но действительно ли это так? Неужели интриги нет?

22:00 | Бавария (2) — Реал М (9)

Первый матч: победа Баварии 2:1

После победы в первом матче, который прошёл в Мадриде, Бавария теперь примет Реал на своём поле. Немецкий клуб оказался в очень выгодной ситуации, добыв важное преимущество перед ответной игрой.

У Реала неутешительная статистика — команда ни разу не проходила дальше в еврокубках после поражения в первом домашнем матче. И на этот раз изменить эту тенденцию будет крайне сложно. В прошлом туре мадридцы не смогли обыграть Жирону в чемпионате, потеряли очки и позволили Барселоне увеличить отрыв. Бавария же, напротив, уверенно разгромила своего соперника на выезде, забив пять безответных мячей.

В составе Баварии кадровые потери минимальны: не сыграют молодой Карл и резервный голкипер Ульрайх, под вопросом участие Сержа Гнабри. У Реала травмированы Куртуа и Родриго, также есть потеря Чуамени из-за дисквалификации.

Интересно, что под угрозой дисквалификации находятся Беллингем, Каррерас, Гайзен, Мбаппе и Винисиус Жуниор. В составе Баварии полуфинал при получении жёлтой карточки могут пропустить Лаймер, Нойер, Та и Упамекано.

Фаворитом этого матча, как и всего противостояния, считается Бавария. Победа Реала станет большой неожиданностью для большинства экспертов.

Интересный факт: Бавария 30 раз побеждала в первом выездном матче плей-офф еврокубков и лишь ОДИН раз вылетела после этого — обыграла Интер на «Сан-Сиро» 1:0, а затем проиграла дома 2:3 в сезоне-2010/11.

В линии betking на победу Баварии можно поставить с коэффициентом 1,55, тогда как потенциальный успех Реала оценивается показателем 4,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,33. Мюнхенцы не пропускали более одного гола в 22 из последних 26 домашних матчей Лиги чемпионов, коэффициент на то, что Реал забьёт минимум дважды — 2,28.

22:00 | Арсенал (1) — Спортинг (7)

Первый матч: победа Арсенала 1:0

Лондонский Арсенал во второй части сезона демонстрирует не столь убедительную игру, как на старте. Тем не менее, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который прошёл в Португалии, команда Микеля Артеты одержала минимальную победу, забив в концовке. Этот результат позволяет «канонирам» чувствовать себя несколько спокойнее перед ответной встречей.

Спортинг, рассчитывавший на положительный результат дома, поставил себя в очень сложное положение. К тому же команда не слишком уверенно играет на выезде в этом сезоне, поэтому её победа будет выглядеть настоящей сенсацией.

На прошлых выходных Спортинг в чемпионате одержал очередную минимальную выездную победу. Арсенал же в АПЛ неожиданно уступил Борнмуту дома, потеряв важные очки. Из-за этого Манчестер Сити максимально сократил отставание, и борьба за чемпионство обострилась.

В составе Арсенала под вопросом участие Калафьори, Эдегора, Сака и Тимбера. Точно не сыграет Мерино. У Спортинга также есть кадровые потери — не помогут команде Нуно Сантос, Луис Гильерме и Ионнидис.

Арсенал является безоговорочным фаворитом как этого матча, так и всего противостояния. И если лондонцы не смогут выйти в полуфинал, это станет большим разочарованием для их болельщиков.

Интересный факт: Арсенал никогда не выходил в полуфинал Лиги чемпионов два года подряд и может сделать это впервые.

На сайте betking можно поставить на победу Арсенала с коэффициентом 1,47, тогда как потенциальный успех Спортинга оценивается показателем 6,66. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,75. Спортинг в 80% матчей забивает первым, коэффициент на это событие против Арсенала — 3,20.

