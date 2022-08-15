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Матч Динамо - Бенфика обслужит знакомый украинским клубам немецкий арбитр

Киевская и лиссабонская команды встретятся в первом поединке плей-офф отбора Лиги чемпионов.
Вчера, 15:14
Феликс Цвайер / Getty Images
Феликс Цвайер / Getty Images
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В среду, 17 августа, киевское Динамо встретится с лиссабонской Бенфикой в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

Поединок состоится на муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Крола в польском городе Лодзь и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на предстоящий матч была назначена немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Ассистентами рефери будут Стефан Лупп и Марко Ахмюллер, четвертый арбитр - Свен Яблонски.

За VAR будут отвечать Бастиан Данкерт и его помощник Харм Осмерс.

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Ранее Цвайер неоднократно пересекался с представителями Украины, и матчи с его судейством проходили с переменным успехом для украинских команд. Он работал на поединках Шахтер - Фенербахче (3:0), Шахтер - Наполи (2:1) и Шахтер - Аталанта (0:3) в Лиге чемпионов, Бешикташ - Динамо (1:1) в Лиге чемпионов, Днепр - Интер (0:1) в Лиге Европы и Черноморец - Динамо Загреб (2:1) в Лиге Европы.

Также немецкий рефери обслуживал товарищеском матче между сборными Австрии и Украины (3:2) и отборочный поединок чемпионата мира-2022 Украина - Босния и Герцеговина (1:1).

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Бенфика, которая начнется 17 августа в 22:00 по киевскому времени.

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