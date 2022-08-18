Защитник Бенфики - о противостоянии с Динамо: Знаем, что работа еще не завершена

Защитник Бенфики Жилберто, отличившийся забитым мячом в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с Динамо, прокомментировал победу своей команды со счетом 2:0.

"Слава Богу, это не первый раз, когда я забиваю в Лиге чемпионов, это мечта. Каждый раз, когда я забиваю, я испытываю одинаковые эмоции, это никогда не изменится.

Читай также: Тренер Бенфики: Динамо - сложный соперник, мы же сделали только первый шаг

Когда я забиваю за Бенфику и в Лиге чемпионов - это делает меня очень счастливым. Это был важный гол, который нам поможет в следующем матче.

Мы знаем, что работа еще не завершена. Мы должны выложиться на 100%, чтобы пройти в группу Лиги чемпионов", - приводит слова Жилберто официальный сайт Бенфики.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Бенфика (0:2).