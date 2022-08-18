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Тренер Бенфики: Динамо - сложный соперник, мы же сделали только первый шаг

Рогер Шмидт высказался о победе над киевской команде в отборе Лиги чемпионов.
Сегодня, 07:58
Рогер Шмидт / ФК Бенфика
Рогер Шмидт / ФК Бенфика
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Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт подвел итоги первого матча с Динамо в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

По словам специалиста, команды показали яркий и интенсивный футбол.

"Матч был сложным, команды показали интенсивный футбол, как мы и ожидали. Динамо – сложный соперник, который находил пространство в переходных фазах. Иногда ситуацию приходилось спасать нашему голкиперу. Но мы добились хорошего результата. Теперь постараемся победить на Да Луж".

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Шмидт заявил, что победитель противостояния еще не определен.

"Бенфика выиграла только первую половину противостояния, сделала первый шаг. Нужно отдохнуть и подготовить ко второму матчу. Впереди еще половина пути, все еще возможно. Мы должны сохранять спокойствие и концентрацию. Думаю, Динамо – отличная команда", - приводит слова Шмидта издание O Jogo.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Бенфика.

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