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Луческу: На данный момент Бенфика подготовлена гораздо лучше, чем мы

Тренер Динамо высказался о противостоянии с лиссабонцами в отборе Лиги чемпионов.
Сегодня, 08:05
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
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Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился мыслями по поводу ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Бенфики.

"Бенфика играет в хороший футбол, организованно, с хорошими комбинациями. Команда провела множество поединков в квалификации Лиги чемпионов и во внутреннем чемпионате. Наш соперник находится в хорошей позиции, и я не могу сказать, кто лучше. Все футболисты опытные и высокого международного уровня - Жилберту, Жоау Мариу, Гримальдо - у них высокий потенциал. Рафа Силва, пожалуй, самый лучший, и для меня сюрприз, что в течение всего этого времени он находится в Лиссабоне, ведь он мог бы играть в большом клубе в другой стране.

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Динамо должно забить три мяча? Не три, а два гола и играть экстра-таймы, как мы уже привыкли играть последние два матча на выезде в Лиге чемпионов. На данный момент лиссабонская команда подготовлена ​​гораздо лучше, чем мы. Будем стараться показать хорошую игру в преддверии старта чемпионата Украины. Увидим, что получится.

Уверен, на трибунах будет отличная атмосфера, придет много болельщиков. Бенфика - лучшая команда в Португалии и будет играть на самом высоком уровне. А у нас очень молодые игроки, мы не смогли провести трансферы, футболисты больше двух месяцев не видят свои семьи, потому что они живут вдали от них.

Нам будет нелегко, но будем пытаться забыть все внефутбольные обстоятельства и сосредоточиться только на игре. Надеюсь, мы покажем хорошую игру", - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Бенфика - Динамо состоится во вторник, 23 августа, на Эштадиу ду Бенфика в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. В первом поединке киевская команда проиграла со счетом 0:2.

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