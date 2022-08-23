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Цыганков и Попов не сыграют в ответном матче с Бенфикой

Оба игрока Динамо пропустят поединок из-за травм.
Сегодня, 07:32
Цыганков не сыграет в ответном матче с Бенфикой / ФК Динамо Киев
Цыганков не сыграет в ответном матче с Бенфикой / ФК Динамо Киев
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Вингер Виктор Цыганков и центральный защитник Денис Попов не помогут Динамо в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Бенфики.

Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер киевлян Мирча Луческу.

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"Нам не хватает двух футболистов - Цыганкова, который не сможет сыграть из-за травмы, которую он получил в первом матче, а также Попова, который тоже травмированный. В такой ситуации мы постараемся проявить себя очень хорошо", - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Бенфика - Динамо состоится во вторник, 23 августа, на Эштадиу ду Бенфика в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. В первом поединке киевская команда проиграла со счетом 0:2.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов бенфика Динамо Киев Мирча Луческу Виктор Цыганков Денис Попов
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