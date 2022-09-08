Атлетико - Порту 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Атлетико на своем поле в зрелищной игре обыграл Порту (2:1).
Команды все основное время не смогли поразить ворота друг друга, оставив голевые действия на компенсированное время ко второму тайму.
Сначала Эрмосо поразил ворота соперника, однако через пару минут Урибе сравнял счет, реализовав пенальти.
Казалось, что игра завершится вничью, но Гризманн на 11-й добавленной минуте забил второй гол в вороту Порту, чем и принес победу своей команде.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Порту: