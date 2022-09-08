Атлетико - Порту 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Атлетико на своем поле в зрелищной игре обыграл Порту (2:1).

Команды все основное время не смогли поразить ворота друг друга, оставив голевые действия на компенсированное время ко второму тайму.

Сначала Эрмосо поразил ворота соперника, однако через пару минут Урибе сравнял счет, реализовав пенальти.

Казалось, что игра завершится вничью, но Гризманн на 11-й добавленной минуте забил второй гол в вороту Порту, чем и принес победу своей команде.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Порту:

</iframe</p> <p><strong>Атлетико </strong>- Порту 2:1<br /> <strong>Голы</strong>: Эрмосо, 90+2, Гризманн, 90+11 – Урибе, 90+6 (с пенальти)</p> <p><strong>Удаление</strong>: Тареми (Порту), 82</p> <p>Источник: <a href="https://megogo.net/ua/view/19737016" title="MEGOGO" rel="nofollow" target="_blank">MEGOGO</a></p> </div> <nav aria-label="breadcrumb"> <ol class="breadcrumb"> <li class="breadcrumb-item"><a href="https://isport.ua/">iSport.ua</a></li> <li class="breadcrumb-item"><a href="/369139-football">Футбол</a></li> <li class="breadcrumb-item"><a href="/football/369143-champions-league">Лига Чемпионов</a></li> </ol> </nav> <div class="p-tags"> <span class="tag-label">КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:</span> <a href="/tag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Лига чемпионов</a> <a href="/tag/%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE">атлетико</a> <a href="/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83">порту</a> <a href="/tag/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2">видео голов</a> <a href="/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0">обзор матча</a> </div> <div class="premium-mobile"></div> <div id="banner-block-place-content-roll" class=""> <div class="banner banner-item-place-content-roll"> <div id='zone_1263804960'></div> <script> (function(w,d,o,g,r,a,m){ var cid='zone_1263804960'; 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w[r]=w[r]||function(){(w[r+'l']=w[r+'l']||[]).push(arguments)}; function e(b,w,r){if((w[r+'h']=b.pop())&&!w.ABN){ var a=d.createElement(o),p=d.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1; a.src='https://cdn.'+w[r+'h']+'/libs/e.js';a.onerror=function(){e(g,w,r)}; p.parentNode.insertBefore(a,p)}}e(g,w,r); w[r](cid,{id:1464109459,domain:w[r+'h']}); })(window,document,'script',['umh.ua'],'ABNS'); </script> <!-- <div id="holder_300x250_39"></div><script type="text/javascript"> new holder("holder_300x250_39",{block:8639}); </script> --> </div> </div> <div class="widget widget-social"> <ul class="nav nav-tabs justify-content-center" id="myTab" role="tablist"> <li> <a class="soc-link soc-link-fb active" id="fb-tab" data-toggle="tab" href="#fb-pane" role="tab" aria-selected="true"></a> </li> <li> <a class="soc-link soc-link-tw" id="tw-tab" data-toggle="tab" href="#tw-pane" role="tab" aria-selected="false"></a> </li> <li> <a class="soc-link soc-link-gp" id="gp-tab" data-toggle="tab" href="#gp-pane" role="tab" aria-selected="false"></a> </li> </ul> <div class="tab-content"> <div class="tab-pane fade show active" id="fb-pane" role="tabpanel" aria-labelledby="fb-tab"> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 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w[r]=w[r]||function(){(w[r+'l']=w[r+'l']||[]).push(arguments)}; function e(b,w,r){if((w[r+'h']=b.pop())&&!w.ABN){ var a=d.createElement(o),p=d.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1; a.src='https://cdn.'+w[r+'h']+'/libs/e.js';a.onerror=function(){e(g,w,r)}; p.parentNode.insertBefore(a,p)}}e(g,w,r); w[r](cid,{id:1650644044,domain:w[r+'h']}); })(window,document,'script',['umh.ua'],'ABNS'); </script> <!-- <div id="holder_240x350_4834"></div><script type="text/javascript"> new holder("holder_240x350_4834",{block:4834}); </script> --> </div> </div> <div id="banner-block-place-right-4" class="widget "> <div class="banner banner-item-place-noindex-right-4"> <div id='zone_1581165232'></div> <script> (function(w,d,o,g,r,a,m){ var cid='zone_1581165232'; w[r]=w[r]||function(){(w[r+'l']=w[r+'l']||[]).push(arguments)}; function e(b,w,r){if((w[r+'h']=b.pop())&&!w.ABN){ var a=d.createElement(o),p=d.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1; a.src='https://cdn.'+w[r+'h']+'/libs/e.js';a.onerror=function(){e(g,w,r)}; 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} </script> <script type="text/javascript" language="javascript"> bmN=navigator,bmD=document,bmD.cookie='b=b',i=0,bs=[],bm={o:1,v:16836568,s:16836568,t:0,c:bmD.cookie?1:0,n:Math.round((Math.random()* 1000000)),w:0}; for(var f=self;f!=f.parent;f=f.parent)bm.w++; try{if(bmN.plugins&&bmN.mimeTypes.length&&(x=bmN.plugins['Shockwave Flash']))bm.m=parseInt(x.description.replace(/([a-zA-Z]|\s)+/,'')); else for(var f=3;f<20;f++)if(eval('new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.'+f+'")'))bm.m=f}catch(e){;} try{bm.y=bmN.javaEnabled()?1:0}catch(e){;} try{bmS=screen;bm.v^=bm.d=bmS.colorDepth||bmS.pixelDepth;bm.v^=bm.r=bmS.width}catch(e){;} r=bmD.referrer.replace(/^w+:\/\//,'');if(r&&r.split('/')[0]!=window.location.host){bm.f=escape(r).slice(0,400);bm.v^=r.length} bm.v^=window.location.href.length;for(var x in bm) if(/^[ovstcnwmydrf]$/.test(x)) bs[i++]=x+bm[x]; bmD.write('<sc'+'ript type="text/javascript" language="javascript" src="//c.bigmir.net/?'+bs.join('&')+'"></sc'+'ript>'); </script> <noscript> <a href="http://www.bigmir.net/" target="_blank"><img src="//c.bigmir.net/?v16836568&s16836568&t2" width="88" height="31" alt="bigmir)net TOP 100" title="bigmir)net TOP 100" border="0" /></a> </noscript> <!--bigmir)net TOP 100--> </div> <div class="banner banner-item-place-footer-codes"> <div id="holder_600x240_8561"></div><script type="text/javascript"> new holder("holder_600x240_8561",{block:8561}); 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