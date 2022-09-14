Байер - Атлетико 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Во вторник, 13 сентября, леверкузенский Байер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле мадридский Атлетико.
Немецкая команда благодаря двум поздним голам сумела одержать победу со счетом 2:0.
На 84-й минуте встречи Роберт Андрих вывел хозяев поля вперед, а спустя три минуты Мусса Диаби установил окончательный результат поединка.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Байер - Атлетико:
Байер - Атлетико Мадрид 2:0
Голы: Андрих, 84, Диаби, 87
Байер: Градецки - Коссуну, Та, Тапсоба (Баккер, 89), Инкапие - Демирбай, Андрех, Хадсон-Одои (Амири, 90) - Шик (Арангис, 89), Диаби (Азмун, 89), Гложек (Фримпонг, 69).
Атлетико: Грбич - Молина (Гризманн, 63), Витцель, Фелипе, Эрмосо, Рейнилду (Караско, 62) - Коке, Сауль (де Пауль, 46), Льоренте - Мората (Матеус Кунья, 73), Жоау Фелиш (Корреа, 73).
Источник: MEGOGO