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Байер - Атлетико 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию самые яркие моменты еврокубкового поединка.
Сегодня, 08:58
Байер нанес поражение Атлетико / Getty Images
Байер нанес поражение Атлетико / Getty Images
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Во вторник, 13 сентября, леверкузенский Байер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле мадридский Атлетико.

Немецкая команда благодаря двум поздним голам сумела одержать победу со счетом 2:0.

На 84-й минуте встречи Роберт Андрих вывел хозяев поля вперед, а спустя три минуты Мусса Диаби установил окончательный результат поединка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Байер - Атлетико:

Байер - Атлетико Мадрид 2:0

Голы: Андрих, 84, Диаби, 87

Байер: Градецки - Коссуну, Та, Тапсоба (Баккер, 89), Инкапие - Демирбай, Андрех, Хадсон-Одои (Амири, 90) - Шик (Арангис, 89), Диаби (Азмун, 89), Гложек (Фримпонг, 69).

Атлетико: Грбич - Молина (Гризманн, 63), Витцель, Фелипе, Эрмосо, Рейнилду (Караско, 62) - Коке, Сауль (де Пауль, 46), Льоренте - Мората (Матеус Кунья, 73), Жоау Фелиш (Корреа, 73).

Источник: MEGOGO

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