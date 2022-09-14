Тренер Селтика - о Шахтере: Будет непростой поединок, но мы будем играть, чтобы победить

Главный тренер Селтика Ангелос Постекоглу поделился мыслями о предстоящем матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против Шахтера.

Матч Шахтер - Селтик состоится в среду, 14 сентября, в Варшаве и начнется в 19:45 по киевскому времени.

"Это матч Лиги чемпионов, а значит, каждый из нас, каждая из команд будет делать все, чтобы презентовать себя наилучшим образом. Поэтому я рассчитываю на очень хорошую игру.

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У нас есть проблемы, связанные с тем, что некоторые наши игроки пребывают не в лучшем физическом состоянии, но мы говорим о Лиге чемпионов, где каждый матч является сложным. Нас ждет тяжелая игра, но мы к этому готовы.

Если речь о трудностях и моем отношении к ним, то оно не изменилось - мой уровень уверенности в команде остается таким же, как и на прошлой неделе. Выйдем на поле и сыграем в футбол. Да, это будет непростой поединок, но мы будем играть, чтобы победить.

Кто фаворит матча? Честно скажу вам, не знаю. Это знает только Бог", - приводит слова Постекоглу официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер - Селтик.