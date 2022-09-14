Клопп - о победе над Аяксом: После матча с Наполи прятаться было некуда

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы 2:1 над Аяксом во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Это была напряженная игра. Мы заслужили победу. После матча с Наполи прятаться было некуда, все знали, что было не так.

Мы говорили о деталях, о том, кто мы такие, и тому подобном. Нам просто нужно было продолжать делать свое дело. Аякс был очень силен. Нам пришлось немного потерпеть.

С учетом тех усилий, которые мы приложили, никто не может пожаловаться на результат. Это самое важное и самое меньшее, что люди должны ожидать от нас. Я знаю, что парни знают это, но они не показали этого в прошлом матче", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Ливерпуль - Аякс (2:1).