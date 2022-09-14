Шахтер - Селтик 2:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА

В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА встретились донецкий Шахтер и шотландский Селтик. Матч завершился победой украинских юниоров со счетом 2:1.

В самом начале второго тайма преимущество горняков составляло уже два мяча, благодаря голу Ющенко и автоголу Корра. За 15 минут до конца поединка Брукс сократил отставание шотландцев в счете, но на большее их не хватило, а потому закономерная победа украинского коллектива.

Обзор матча

Шахтер U-19 — Селтик U-19 2:1

Голы: Ющенко, 25, Корр, 55 (автогол) — Брукс, 75.

Шахтер: Твардовский, Чуйко, Савченко, Фарина, Булеза, Роспутко, Ющенко (Дрозд, 64), Лосенко (Огарков, 90+4), Сигеев, Глущенко (Пушкарев, 46), Погорелый.

Селтик: Олуваеми, Корр, Андерсон, Робертсон, Летоса (Томсон, 62), Карс, Келли (Деде, 71), Саммерс (Куинн, 86), Девидсон, Брукс, Вата.

Предупреждения: Ющенко, Твардовский — Робертсон, Вата.