iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер - Селтик 2:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов очередной победы шахтерских юношей.
Сегодня, 17:23
Шахтер Донецк U-19 / ФК Шахтер Донецк
Шахтер Донецк U-19 / ФК Шахтер Донецк
0 0 0

В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА встретились донецкий Шахтер и шотландский Селтик. Матч завершился победой украинских юниоров со счетом 2:1.

В самом начале второго тайма преимущество горняков составляло уже два мяча, благодаря голу Ющенко и автоголу Корра. За 15 минут до конца поединка Брукс сократил отставание шотландцев в счете, но на большее их не хватило, а потому закономерная победа украинского коллектива.

Обзор матча

Шахтер U-19 — Селтик U-19 2:1
Голы: Ющенко, 25, Корр, 55 (автогол) — Брукс, 75.

Шахтер: Твардовский, Чуйко, Савченко, Фарина, Булеза, Роспутко, Ющенко (Дрозд, 64), Лосенко (Огарков, 90+4), Сигеев, Глущенко (Пушкарев, 46), Погорелый.

Селтик: Олуваеми, Корр, Андерсон, Робертсон, Летоса (Томсон, 62), Карс, Келли (Деде, 71), Саммерс (Куинн, 86), Девидсон, Брукс, Вата.

Предупреждения: Ющенко, Твардовский — Робертсон, Вата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол селтик Шахтер Донецк Юношеская лига УЕФА
0 0 0

Статьи по теме

Дом Мюллера был ограблен во время матча Бавария - Барселона Дом Мюллера был ограблен во время матча Бавария - Барселона
Шахтер назвал стартовый состав на матч с Селтиком Шахтер назвал стартовый состав на матч с Селтиком
Манчестер Юнайтед объявил заявку на сезон - в нее попал Гринвуд Манчестер Юнайтед объявил заявку на сезон - в нее попал Гринвуд
Владелец Челси предложил создать Матч всех звезд АПЛ - Клопп выступил против Владелец Челси предложил создать Матч всех звезд АПЛ - Клопп выступил против
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Селтик 2:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА
Шахтер - Селтик 2:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов19:29
Дом Мюллера был ограблен во время матча Бавария - Барселона
Лига Чемпионов19:08
Шахтер назвал стартовый состав на матч с Селтиком
Европа18:57
Манчестер Юнайтед объявил заявку на сезон - в нее попал Гринвуд
Бокс18:49
Канело: Оформить нокаут – моя цель в бою с Головкиным
НБА18:32
НБА отстранила на год владельца Финикса за расизм, также назначив 10-миллионный штраф
Европа18:20
Основной защитник Баварии выбыл на 5 недель из-за травмы
Европа18:00
Владелец Челси предложил создать Матч всех звезд АПЛ - Клопп выступил против
Лига Чемпионов17:23
Шахтер - Селтик 2:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА
Европа17:19
Хамес может продолжить карьеру в чемпионате Греции
Сборные16:57
Евробаскет-2022: онлайн-трансляция матча Словения - Польша
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK