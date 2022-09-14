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Футбол

Дом Мюллера был ограблен во время матча Бавария - Барселона

Немец стремительно покинул Альянц Арену, как только он узнал о данном инциденте.
Сегодня, 19:29
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images
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Во вторник, 13 сентября, прошел матч второго тура группового этапа Лиги чемпионом, в котором мюнхенская Бавария обыграла Барселону со счетом 2:0. Однако для одного игрока "ротен" этот вечер оставил после себя горькое послевкусие.

Как передает Bleacher Report со ссылкой на Bild, во время поединка был ограблен дом Томаса Мюллера. Сообщается, что грабители вынесли из дома футболиста наличные, драгоценности и другие ценные вещи на общую сумму около 500 тысяч долларов.

По заявлениям полиции, следов воров до сих пор нет, а расследование уже ведется.

Капитан Баварии, которому в день матча исполнилось 33 года, узнал об инциденте вскоре после финального свистка и сразу отправился домой. Это также объясняет, почему Мюллер не давал послематчевое интервью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Барселона Томас Мюллер Бавария Мюнхен
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