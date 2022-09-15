Гостеприимство по-датски: Копенгаген подарил фанатам Севильи пиво во время матча Лиги чемпионов
В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сошлись Копенгаген и Севилья.
Эту встречу нельзя назвать какой-то захватывающей или интригующей - это был единственный матч, в котором ни одна из команд не сумела отличиться взятием ворот.
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Во время игры стюарды стадиона принесли гостевым болельщикам бесплатное пиво. Как оказалось, это датский клуб таким образом решил проявить добродушие и гостеприимство по отношению к испанским гостям. Судя по их довольным лицам и аплодисментам, клуб угадал с выбором подарка.
Salud @SevillaFC 🍻— F.C. København (@FCKobenhavn) September 14, 2022
Thanks for traveling to Copenhagen ⚪️🔵#fcklive #ucl #copenhagen #fcksfc pic.twitter.com/HUhtWxMkGm
Поединок действительно выдался не самым зрелищным: всего по два удара в створ от каждой из сторон и скучные нули на табло как итог всего происходящего на поле.
Подобные результаты на старте нового сезона могут сыграть плохую шутку с главным тренером андалусийцев Хуленом Лопетеги, над которым нависла угроза увольнения.