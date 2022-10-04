Ліга чемпіонів. День 5: орієнтовані склади, трансляції та прогнози

В рамках третього туру Ліги чемпіонів 4 жовтня відбудуться вісім поєдинків. Дізнайтеся, де можна подивитися матчі, хто буде грати і хто фаворит разом з ISPORT.

Група А

Ліверпуль – Рейнджерс, 22:00

Орієнтовані склади

Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнолд, Матіп, Ван Дейк, Цімікас - Еліотт, Фабіньо, Тьяго Алькантара - Салах, Фірміно, Луїс Діас

Не зіграють: Робертсон (коліно), Ремзі (спина), Джонс (литковий м'яз)

Рейнджерс: Макгрегор - Лундстрам, Голдсон, Девіс - Тавернієр, Арфілд, Девіс, Джек, Барішич - Кент, Чолак

Не зіграють: Сендс (дискваліфікація), Лоуренс (коліно), Сауттар (гомілкостоп), Хеландер (стопа), Хаджі (коліно)

Трансляція

Поєдинок в Україні покаже медіа сервіс MEGOGO на своєму каналі Футбол 2. Трансляція матчу розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Прогноз

Безумовно більше шансів на думку букмекерів у Ліверпуля, на їхню перемогу пропонують коефіцієнти від 1,15 до 1,20, тоді як на суперника вони взагалі захмарні - більше 15,00. Нічийний результат оцінюється коефіцієнтами 8-9.

Аякс - Наполі, 22:00

Орієнтовані склади

Аякс: Пасвеєр - Ренсх, Тімбер, Бассі, Блінд - Бергхейс, Альварес, Тейлор - Тадіч, Кудус, Бергвейн

Не зіграють: Іхаттарен, Каплан (коліно), Санчес (коліно)

Наполі: Мерет - Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін Дже, Маріу Руй - Лоботка, Замбо-Ангісса, Зеліньскі - Лосано, Сімеоне, Кварацхелія

Не зіграє: Осімхен (стегно)

Трансляція

Поєдинок в Україні покаже медіа сервіс MEGOGO на своєму каналі Футбол 4. Трансляція матчу розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Прогноз

Шанси команд на перемогу досить рівними, але все ж амстердамський клуб виглядає більшим фаворитом, адже їх вперед будуть вести власні фанати. Коефіцієнт на перемогу нідерландців 2,2-2,3, тоді як на неаполітанців можна поставити за 3,0-3,1.

Група В

Порту - Байєр, 22:00

Орієнтовані склади

Порту: Діогу Кошта - Родрігу Консейсау, Пепе, Давид Карму, Венделл - Урібе, Еуштакіу, Отавіо, Едуардо Пепе - Таремі, Еванілсон

Під питанням: Урібе (пензель)

Байєр: Градецький - Коссуну, Та, Тапсоба - Фрімпонг, Андріх, Демірбай, Інкап'є - Діабі, Хадсон-Одої - Шик

Не зіграють: Вірц (коліно), Белльарабі (коліно), Паласіос (стегно)

Висить на картці: Андріх

Трансляція

Поєдинок в Україні покаже медіа сервіс MEGOGO на своєму каналі Футбол 7. Трансляція матчу розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Прогноз

Команда господарів на думку експертів має більші шанси на перемогу в цьому протистоянні і на такий результат матчу можна поставити з коефіцієнтом близько 2,15-2,20. В той же час на леверкузенський клуб дають біля 3,25. В разі нічиєї, свою ставку можна збільшити в 3,7 разів.

Брюгге - Атлетико, 22:00

Орієнтовані склади

Брюгге: Міньоле - Мата, Мехеле, Сілла, Мейер - Нільсен, Оньедіка, Ванакен - Хутгла, Яремчук, Сова

Не зіграють: Одоі та Боята (відновлюються після травм)

Під питанням: Сков-Ольсен (хвороба)

Атлетико: Облак - Моліна, Савіч, Хіменес, Рейнілду - Маркос Льоренте, Вітсель, Коке, Сауль Ньїгес - Мората, Жоау Феликс

Не сыграют: Феліпе (трама м'яза), Регілон (пах)

Трансляція

Поєдинок в Україні покаже медіа сервіс MEGOGO на своєму каналі Футбол 5. Трансляція матчу розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Прогноз

Не зважаючи на те, що Брюгге грає вдома і лідирує в групі, фаворитами цього протистояння вважають більш статусний Атлетико. На мадридців пропонують ставити з коефіцієнтом біля 2, тоді як на бельгійців він ближчий до 4.

Група С

Баварія - Вікторія, 19:45

Орієнтовані склади

Баварія: Нойер - Мазрауї, Павар, де Ліхт, Девіс - Гравенберх, Горецка - Гнабрі, Мусіала, Мане - Сане

Не зіграють: Мюллер (коронавірус), Кімміх (коронавірус), Ернандес (пах), Сарр (коліно)

Під питанням: Коман (погана форма)

Вікторія: Тврдонь - Гавел, Гейда, Перниця, Ємелька - Калвах, Чермак; Копіц, Влканова, Москера - Хори

Не зіграють: Буха (дискваліфікація), Климент (м'язова травма), Сікора (коліно)

Під питанням: Станек (плечо)

"Висить" на картці: Ємелка

Трансляція

Поєдинок в Україні покаже медіа сервіс MEGOGO на своєму каналі Футбол 1. Трансляція матчу розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Прогноз

Навряд чи в когось виникне питання щодо фаворита цього матчу. Якщо раптом Вікторія зробить чудо і переможе в Мюнхені, то може принести комусь цілі статки, адже коефіцієнт на їхню перемогу сягає більше 30. На Баварію він мінімальний - 1,06-1,08.

Інтер - Барселона, 22:00

Орієнтовані склади

Інтер: Хандановіч - Шкрініар, де Врей, Бастоні - Дарміан, Барелла, Аслані, Мхітарян, Дімарко - Джеко, Лаутаро

Не зіграють: Лукаку (стегно), Кордац (коліно), Брозович (стегно)

Барселона: Тер Стеген - Роберто, Піке, Ерік Гарсія, Алонсо - Гаві, Бускетс, Педрі - Дембеле, Левандовські, Рафінья

Не зіграють: Араухо (привідний м'яз), Кунде (стегно), Бельєрін (литковий м'яз), Депай (гомілкостоп), де Йонг (гомілкостоп)

Трансляція

Поєдинок в Україні покаже медіа сервіс MEGOGO на своєму каналі Футбол 1. Трансляція матчу розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Прогноз

Міланський клуб в останній час демонструє далеко не найкращу сою гру і програв два останні матчі. Не дивно, що їх вважають аутсайдером в цьому матчі і дають на їхню перемогу всього 4,40-4,50. Перемога Барселони може збільшити вашу ставку в 1,75-1,85 разів.

Група D

Марсель - Спортінг, 19:45

Орієнтовані склади

Марсель: Пау Лопес - Мбемба, Бвйї, Жіго - Клос, Ронжье, Верету, Нуну Тавареш - Жерсон, Гендузі - Санчес

Під питанням: Колашинац

Спортинг: Адан - Інасіу, ﻿Сант-Юсте, Матеус Рейс - Есгаю, Угарте, Моріта, Нуну Сатуш - Педру Гонсалвеш, Едвардс, Франсішку Трінкан

Не зіграють: Жоване Кабрал (стопа), Луїш Нету (коліно), Педро Порро (коліно), Коатес (стегно)

"Висить" на картці: Моріта

Трансляція

Поєдинок в Україні покаже медіа сервіс MEGOGO на своєму каналі Футбол 2. Трансляція матчу розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Прогноз

Дві команди приблизно одинакового рівня. Про це мое свідчити навіть те, що Марсель, який програв обидві гри в ЛЧ, у букмекерів є фаворитом цього протистояння. Навіть не зважаючи не те, що Спортінг виграв свої два матчі. На французів дають коефіцієнти від 2,20 до 2,30, а на португальців - біля 3,30.

Айнтрахт - Тоттенгем, 22:00

Орієнтовані склади

Айнтрахт: Трап - Тута, Н'Діка, Хасебе - Пеллегріні, Роде, Соу, Кнауфф - Камада, Ліннстрем - Коло

Не зіграють: Туре (стегно), Бута (коліно), Онгене (стегно), Гетце (гомілкостоп)

Під питанням: Якіч (стегно)﻿

Тоттенхем: Льоріс - Дайєр, Ромеро, Лангле - Емерсон, Хейб'єрг, Бентанкур, Перішич - Рішарлісон, Кейн, Сон

Не зіграє: Моура (литковий м'яз)

Під питанням: Девіс (коліно), Кулусевський (стегно)

Трансляція

Поєдинок в Україні покаже медіа сервіс MEGOGO на своєму каналі Футбол 6. Трансляція матчу розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Прогноз

Обидві команди провели тяжкі матчі після міжнародної паузи, але якщо Айнтрахт обіграв потужний на старті сезону Уніон, то Тоттенгем програв в дербі Арсеналу. Тим не менше, фаворитом матчу все одно є "шпори", на яких дають коефіцієнти від 2,15 до 2,25. На Айнтрахт вони біля 3,2-3,3.