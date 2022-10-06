Форвард Лейпцига - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов РБ Лейпциг встречался с шотландским Селтиком и смог одержать победу со счетом 3:1.

Наиболее активным игроком "быков" был португальский нападающий Андре Силва, оформивший дубль, а также отдавший результативную передачу.

Кроме того, на счету форварда целых девять ударов по воротам соперника.

Претендентами на звание лучшего игрока также были вингер Ювентуса Анхель Ди Мария, хавбек Боруссии Д Джуд Беллингем и защитник Наполи Джованни Ди Лоренцо.

Сам Силва также претендовал на звание автора лучшего гола недели, но проиграл его Лионелю Месси.