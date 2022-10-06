Месси - автор самого красивого гола недели в Лиге чемпионов

Форвард ПСЖ Лионель Месси в матче против Бенфики забил свой очередной гол в рамках Лиги чемпионов. Лиссабонский клуб стал 40-м, которому он забил в рамках этого турнира.

В середине первого тайма Лео завершил комбинацию, которую начали Мбаппе и Неймар и точным ударом поразил девятку ворот Бенфики.

Этот гол был признан самым красивым в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Соперниками Месси за этот титул были форвард Селтика Андре Силва и фланговые защитники Трент-Александер Арнольд из Ливерпуля и Рафа Герейро из дортмундской Боруссии.