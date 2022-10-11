Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Обзор матча Лиги чемпионов

На Паркене в Дании состоялся матч четвертого тура группы G, в котором Копенгаген принимал в гостях Манчестер Сити. Встреча оказалось безголевой - ничья 0:0.

Однако все могло пойти по другому сценарию, забей Рияд Марез пенальти в середине первого тайма. После этого Серхио Гомес получил прямую красную, из-за чего "горожане" были вынуждены действовать с опаской.

Обзор матча:

Копенгаген - Манчестер Сити 0:0

Копенгаген: Грабара - Лунд Йенсен, Хочолава (Дикс, 80), Бойлесен - Йелерт, Стаменич (Мукайру, 90+3), Лерагер, Кристансен - Клаессон, Гаральдссон (Йоганнессон, 59), Дарами.

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Аканджи, Ляпорт (Аке, 88), Гомес - Гюндоган, Родри, Де Брюйне (Силва, 77) - Марез (Диаш, 32), Альварес, Грилиш (Фоден, 77).

Предупреждение: Йенсен, Стаменич - Диаш.

Удаление: Гомес (прямая красная).

На 25-й минуте Марез не реализовал пенальти (вратарь).