iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Обзор матча Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка главного еврокубка Старого Света.
Вчера, 22:58
Копенгаген - Манчестер Сити / Getty Images
Копенгаген - Манчестер Сити / Getty Images
0 0 0

На Паркене в Дании состоялся матч четвертого тура группы G, в котором Копенгаген принимал в гостях Манчестер Сити. Встреча оказалось безголевой - ничья 0:0.

Однако все могло пойти по другому сценарию, забей Рияд Марез пенальти в середине первого тайма. После этого Серхио Гомес получил прямую красную, из-за чего "горожане" были вынуждены действовать с опаской.

Обзор матча:

Копенгаген - Манчестер Сити 0:0

Копенгаген: Грабара - Лунд Йенсен, Хочолава (Дикс, 80), Бойлесен - Йелерт, Стаменич (Мукайру, 90+3), Лерагер, Кристансен - Клаессон, Гаральдссон (Йоганнессон, 59), Дарами.

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Аканджи, Ляпорт (Аке, 88), Гомес - Гюндоган, Родри, Де Брюйне (Силва, 77) - Марез (Диаш, 32), Альварес, Грилиш (Фоден, 77).

Предупреждение: Йенсен, Стаменич - Диаш.

Удаление: Гомес (прямая красная).

На 25-й минуте Марез не реализовал пенальти (вратарь).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов копенгаген Манчестер Сити
0 0 0

Статьи по теме

Челси в большинстве обыграл Милан Челси в большинстве обыграл Милан
Шахтер на последней минуте упустил победу над Реалом в матче Лиги чемпіонів Шахтер на последней минуте упустил победу над Реалом в матче Лиги чемпіонів
Беллингем повторил достижение Холанда и Мбаппе в Лиге чемпионов Беллингем повторил достижение Холанда и Мбаппе в Лиге чемпионов
ПСЖ без Месси вновь не смог переиграть Бенфику ПСЖ без Месси вновь не смог переиграть Бенфику
Помочь журналистам

Видео

Шахтер U-19 - Реал U-19 0:3 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА
Шахтер U-19 - Реал U-19 0:3 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:03
ПСЖ без Месси вновь не смог переиграть Бенфику
Вчера, 23:57
Лига Чемпионов23:57
Челси в большинстве обыграл Милан
Лига Чемпионов23:56
Шахтер на последней минуте упустил победу над Реалом в матче Лиги чемпіонів
НБА23:36
Травма ЛаМело Болла оказалась не такой страшной - звезда Шарлотт пропустит лишь старт сезона
Лига Чемпионов23:22
Беллингем повторил достижение Холанда и Мбаппе в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов23:21
Аллегри: Я никогда не думал об отставке
Лига Чемпионов22:58
Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов22:52
Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча
Формула 122:44
Ред Булл остался недоволен отчетом ФИА по расходам команд в 2021 году
Европа22:23
Ван Бастен: Неймар – нытик, он ведет себя провокационно
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK