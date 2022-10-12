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Яремчук и Соболь остались в запасе Брюгге на матч с Атлетико

Украинские игроки не попали в старт бельгийской команды на поединок Лиги чемпионов.
Сегодня, 18:58
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images
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В среду, 12 октября, Брюгге в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встретится на выезде с мадридским Атлетико.

Накануне поединка главный тренер "черно-синих" Карл Хуфкенс огласил стартовый состав своей команды, в котором не нашлось места украинским представителям бельгийского коллектива.

Нападающий Роман Яремчук и защитник Эдуард Соболь начнут матч на скамейке запасных.

Напомним, что матч Лиги чемпионов Атлетико - Брюгге начнется в 19:45 по киевскому времени.

На данный момент Брюгге с девятью очками лидирует в своей группе Лиги чемпионов. Атлетико с тремя пунктами занимает последнее место, уступая по дополнительным показателям Порту и Байеру, которые также имеют в своем активе по три балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов брюгге атлетико мадрид Эдуард Соболь Роман Яремчук
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