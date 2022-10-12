Яремчук и Соболь остались в запасе Брюгге на матч с Атлетико
В среду, 12 октября, Брюгге в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встретится на выезде с мадридским Атлетико.
Накануне поединка главный тренер "черно-синих" Карл Хуфкенс огласил стартовый состав своей команды, в котором не нашлось места украинским представителям бельгийского коллектива.
Нападающий Роман Яремчук и защитник Эдуард Соболь начнут матч на скамейке запасных.
Make us proud, boys! 👊✨ #UCL #AtlClu pic.twitter.com/Ri2pqhIQK2— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 12, 2022
Напомним, что матч Лиги чемпионов Атлетико - Брюгге начнется в 19:45 по киевскому времени.
На данный момент Брюгге с девятью очками лидирует в своей группе Лиги чемпионов. Атлетико с тремя пунктами занимает последнее место, уступая по дополнительным показателям Порту и Байеру, которые также имеют в своем активе по три балла.