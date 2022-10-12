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Брюгге без Яремчука и Соболя впервые потерял очки в Лиге чемпионов, но гарантировал себе место в плей-офф

Бельгийская команда разошлась безголевым миром с мадридским Атлетико.
Сегодня, 21:55
Атлетико и Брюгге завершили матч вничью / Getty Images
Атлетико и Брюгге завершили матч вничью / Getty Images
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В среду, 12 октября, мадридский Атлетико принимал на своем поле Брюгге в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Бельгийская команда после трех побед впервые потеряла очки в нынешнем розыгрыше турнира, завершив поединок с "матрасниками" нулевой ничьей.

Хозяева поля владели преимуществом во время матча, а гости завершали игру в меньшинстве, но мадридцам так и не удалось распечатать ворота соперника.

Украинские нападающий Роман Яремчук и защитник Эдуард Соболь весь матч провели на скамейке запасных Брюгге.

После этой ничьей Брюгге с десятью очками закрепился на первом месте в группе и гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Атлетико с четырьмя баллами идет вторым. Порту и Байер имеют по три пункта и очный матч в запасе.

Атлетико - Брюгге 0:0

Атлетико: Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, Сауль (Матеус Кунья, 73), Коке (де Пауль, 60), Кондогбиа, Лемар (Мората, 60), Гризманн (Витцель, 79), Корреа (Карраско, 60).

Брюгге: Миньоле, Одои, Мехеле, Силла, Ванакен, Нильсен, Нвадике, Бьюкенен (Мата, 84), Ольсен (Мейер, 50), Сова, Жуджла (Баланта, 73).

Предупреждения: Бьюкенен, 44, Савич, 45, Сова, 45, Ванакен, 46, Кондогбиа, 80, Миньоле, 90.

Удаление: Сова, 82.

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