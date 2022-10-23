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Футбол

Ряд основных футболистов Баварии пропустят матч с Барселоной

Лерой Сане, Люка Эрнандес и Мануэль Нойер не сыграют в Лиге чемпионов.
Сегодня, 19:39
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
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Три игрока стартового состава мюнхенской Баварии не сыграют с Барселоной в пятом туре Лиги чемпионов.

Как сообщает Kicker, голкипер Мануэль Нойер, защитник Люка Эрнандес и вингер Лерой Сане не готовы к матчу с каталонцами.

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Указанные выше футболисты не успеют восстановиться к предстоящему противостоянию в рамках главного клубного турнира Европы.

Но для фанатов мюнхенцев есть и хорошие новости. Томас Мюллер и  Кинглси Коман смогут выйти на поле в грядущем поединке.

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