Ряд основных футболистов Баварии пропустят матч с Барселоной

Лерой Сане, Люка Эрнандес и Мануэль Нойер не сыграют в Лиге чемпионов.

Три игрока стартового состава мюнхенской Баварии не сыграют с Барселоной в пятом туре Лиги чемпионов.

Как сообщает Kicker, голкипер Мануэль Нойер, защитник Люка Эрнандес и вингер Лерой Сане не готовы к матчу с каталонцами.

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Указанные выше футболисты не успеют восстановиться к предстоящему противостоянию в рамках главного клубного турнира Европы.

Но для фанатов мюнхенцев есть и хорошие новости. Томас Мюллер и Кинглси Коман смогут выйти на поле в грядущем поединке.