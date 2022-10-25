Тренер Селтика: В матче с Шахтером нужно показать все, на что мы способны

Главный тренер Селтика Ангелос Постекоглу поделился ожиданиями от домашнего матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против Шахтера.

"Чтобы продолжить выступать в Европе, нам необходимо выиграть, и наша цель - достичь необходимого результата. Моя философия заключается в том, что, если вы продолжите играть в свой футбол и создавать моменты, вы будете вознаграждены. Мы должны подходить к игре ответственно, особенно дома. Если мы создадим такое же количество моментов, то нужно их реализовать.

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Нам нужно будет показать все, на что мы способны, в игре с соперником, который отобрал очки у всех команд в этой группе. Уверен, если мы продолжим создавать моменты, то сможем достичь их реализации", - приводит слова Постекоглу официальный сайт Шахтера.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Селтик - Шахтер состоится во вторник, 25 октября, в Глазго и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Селтик - Шахтер.