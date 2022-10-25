Селтик - Шахтер: обзор матча и результат игры 25.10.2022

Поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпиона был для Шахтера, наверное, самым важным за весь турнир.

Команде Игоря Йовичевича нужно было просто не проиграть для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф еврокубка, а точнее – Лигу Европы.

Составом хорватский специалист не удивил, бросались в глаза разве что отсутствие на поле Конопли и Сикана. В первом тайме "горняки" откровенно играли не лучшим образом. Долго держа мяч на своей половине, более того, в своей штрафной. Селтик прессинговал, но использовать свободные зоны Шахтер не мог.

В то же время у "кельтов" было несколько неплохих моментов, а одним из них они даже смогли воспользоваться. Прострел с левого фланга и удар после него был заблокирован Николаем Матвиенко, но мяч предательски отскочил к Якумакису, который с крутой позиции точно пробил и открыл счет.

Во втором тайме Шахтер начал так же, но со временем моменты начали возникать. На 58-й минуте Шахтер выбежал в контратаку, Мудрик получил мяч в центре поля, протянул его до самого штрафного и резко изменил траекторию движения - начал бежать параллельно линии ворот и Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионовнанес мощный удар[/link_local]]. Легендарный Джо Гарт не смог добраться до мяча – 1:1.

Селтик пытался отыграться и обнажал тылы, чем Шахтер должен воспользоваться, но...

Мудрик снова убежал, он выбежал на свидание с Гартом и не поскупился и отдал на Сикана. Да, передача возможно была не совсем удачной, но форвард уровня Лиги чемпионов должен в таких моментах забивать 10 из 10. Но Данило не попал по пустым воротам.

Киновка поединка была очень напряженной, Селтик проводил атаку за атакой, подачу за подачей, но "горняки" выстояли. Глобально, ошибка Сикана ни на что не повлияла – Шахтеру все равно нужно выигрывать Лейпциг на выезде, чтобы стать вторыми – но ментально форварду сборной Украины пережить такой промах будет трудно.

Статистика матча Селтик - Шахтер 5-го тура Лиги чемпионов

Селтик - Шахтер 1:1

Гол: Якумакис, 37 - Мудрик, 58

Владение мячом: 52% – 48%

Удары: 14-8

Удары в створ: 5 – 3

Селтик - Шахтер 1:1

Голы: Якумакис, 34 - Мудрик, 58

Селтик: Гарт - Юранович, Картер-Викерс, Енц, Г. Тейлор - О'Райли, Хатате (Тернбулл, 84) - Абада (Форрест, 65), Хакшабанович (Маеда, 65), Якумакис - Фурухаси (Муй, 66).

Шахтер: Трубин - Л. Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко - Зубков, Бондаренко, Судаков (Кривцов, 90), Мудрик (Петряк, 90) - Траоре (Сикан, 57).

Предупреждения: Матвиенко, Бондарь, Степаненко, Зубков.