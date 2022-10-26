Тренер Селтика: Понимаем, что недоработали в матче против Шахтера

Главный тренер шотландского Селтика Ангелос Постекоглу разочарован результатом своей команды и отметил, что его ребята не смогли конвертировать в голы то, что должны были.

"Создали много случаев, к сожалению, не удалось все моменты реализовать. Забили гол, однако после этого не воспользовались многими моментами. Шахтерам ответил. Конечно, мы расстроены результатом и пропущением. Главной целью была проверка команды на фоне сильнейшего соперника, конечно, мы могли сделать больше, однако произошло так, как произошло.

Наставник "кельтов" на послематчевой пресс-конференции несколько раз отметил, что Шахтер - более сильная команда.

"Безусловно, на этой стадии трудно чему-то удивляться, поскольку мы играли против более сильного соперника. Это очень сложный уровень, и мы недотянули в некоторых компонентах, даже знаем, в каких именно. Нам не хватило в плане реализации, также в таких матчах стоял вопрос класса, поэтому понимаем свои ошибки. Да, мы понимаем, что недоработали, и знаем, что сделали это в ключевых моментах игры".

Также тренер рассказал о планах его команды на будущее – останавливаться Селтик точно не собирается.

"В следующем сезоне мы снова попытаемся квалифицироваться в Лигу чемпионов. Мы многому научились, и будем использовать это в дальнейшем. Трудно добиваться успеха, когда ты раз в пять лет играл в Лиге чемпионов. Чтобы не потерять этот опыт, мы ставим задачу снова квалифицироваться в турнир", - завершил Постекоглу.

Отметим, что для Селтика турнир еще не завершен, ведь в последнем туре группового этапа они поедут в гости в мадридский Реал.



На ISPORT также можно ознакомиться с комментариями по матчу от главного тренера Шахтера Игоря Йовичевича.