Степаненко - о выходе в плей-офф Лиги чемпионов: Почему нет? Мы отменно сыграли с Реалом

Опорный полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко остался доволен результатом матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Селтика, в котором "горняки" завоевали ничью.

Такой результат позволил команде Игоря Йовичевича гарантировать себе как минимум плей-офф Лиги Европы.

"Этот матч был трудным как для нас, так и для Селтика. Соперник хорошо играл в атаке и прессинговал, нам было очень непросто. Однако мы ждали своего шанса и забили гол. У нас также была возможность забить и второй, но это футбол. Добились хорошего. результата, теперь будем иметь евровесну".

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В последнем туре Шахтер может завоевать для себя вторую позицию в таблице и выйти в плей-офф Лиги чемпионов – для этого нужно победить РБ Лейпциг с любым счетом.

"Победить Лейпциг и выйти в плей-офф ЛЧ – почему нет? В начале группового этапа никто не думал, что мы сможем показать такой результат. Можем заслужить его, и мы имеем возможность продолжить выступления в Лиге чемпионов. Мы уже хорошо сыграли против Лейпцига выезде, и сейчас можем так же сыграть в домашней игре. Мы отлично сыграли против Реала (в прошлом туре, прим.). В любом случае – будет бой. У нас молодая, сильная команда, и мы будем идти к победе", - приводит слова Степаненко официальный сайт Шахтера.

Матч между Шахтером и РБ Лейпциг пройдет в среду, 2 ноября, в Польше. Матч начнется в 19.45 по киевскому времени.