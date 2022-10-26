iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Степаненко - о выходе в плей-офф Лиги чемпионов: Почему нет? Мы отменно сыграли с Реалом

Ветеран Шахтера прокомментировал возможный результат команды по итогам группового раунда.
Сегодня, 08:58
Тарас Степаненко / Getty Images
Тарас Степаненко / Getty Images
0 0 0

Опорный полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко остался доволен результатом матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Селтика, в котором "горняки" завоевали ничью.

Такой результат позволил команде Игоря Йовичевича гарантировать себе как минимум плей-офф Лиги Европы.

"Этот матч был трудным как для нас, так и для Селтика. Соперник хорошо играл в атаке и прессинговал, нам было очень непросто. Однако мы ждали своего шанса и забили гол. У нас также была возможность забить и второй, но это футбол. Добились хорошего. результата, теперь будем иметь евровесну".

Читайте также: Игорь Йовичевич - о Селтике, украинских воинах и будущем

В последнем туре Шахтер может завоевать для себя вторую позицию в таблице и выйти в плей-офф Лиги чемпионов – для этого нужно победить РБ Лейпциг с любым счетом.

"Победить Лейпциг и выйти в плей-офф ЛЧ – почему нет? В начале группового этапа никто не думал, что мы сможем показать такой результат. Можем заслужить его, и мы имеем возможность продолжить выступления в Лиге чемпионов. Мы уже хорошо сыграли против Лейпцига выезде, и сейчас можем так же сыграть в домашней игре. Мы отлично сыграли против Реала (в прошлом туре, прим.). В любом случае – будет бой. У нас молодая, сильная команда, и мы будем идти к победе", - приводит слова Степаненко официальный сайт Шахтера.

Матч между Шахтером и РБ Лейпциг пройдет в среду, 2 ноября, в Польше. Матч начнется в 19.45 по киевскому времени.

0 0 0

Статьи по теме

Ломаченко назвал двух желаемых оппонентов: Соперник номер один - Девин Хэйни Ломаченко назвал двух желаемых оппонентов: Соперник номер один - Девин Хэйни
АЕК Ларнака - Динамо Киев: где смотреть матч 27.10.2022 группового этапа Лиги Европы АЕК Ларнака - Динамо Киев: где смотреть матч 27.10.2022 группового этапа Лиги Европы
Английский таблоид назвал ошибку Сикана "промахом сезона" Английский таблоид назвал ошибку Сикана "промахом сезона"
Железный человек: в НХЛ установили новый невероятный рекорд Железный человек: в НХЛ установили новый невероятный рекорд
Помочь журналистам

Видео

ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Видео голов матча 25.10.2022
ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Видео голов матча 25.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Бокс11:25
Ломаченко назвал двух желаемых оппонентов: Соперник номер один - Девин Хэйни
Лига Европы11:11
АЕК Ларнака - Динамо Киев: где смотреть матч 27.10.2022 группового этапа Лиги Европы
Лига Чемпионов10:59
Английский таблоид назвал ошибку Сикана "промахом сезона"
НХЛ10:40
Железный человек: в НХЛ установили новый невероятный рекорд
НБА10:13
ТОП-10 моментов игрового дня НБА
Лига Чемпионов10:08
ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Видео голов матча 25.10.2022
Лига Чемпионов09:57
Йовичевич и Мудрик призвали поддержать Сикана после невероятной ошибки
Бокс09:46
Ломаченко - Ортис: прогноз на бой 29.10.2022
Лига Чемпионов09:36
Барселона может отправиться в Лигу Европы, Ливерпуль - гарантировать плей-офф: расклады Лиги чемпионов
НХЛ09:22
НХЛ: Колорадо по буллитам победил Рейнджерс, Бостон одолел Даллас
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK