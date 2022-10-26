Барселона может отправиться в Лигу Европы, Ливерпуль - гарантировать плей-офф: расклады Лиги чемпионов
Групповой этап Лиги чемпионов доходит до своего логического завершения – осталось всего три игровых дня.
Вторая половина пятого тура пройдет сегодня, 26 октября, и может подарить болельщикам имена еще нескольких участников плей-офф.
Смотрите: все команды, которые уже гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ
ISPORT представляет расписания команд перед матчами среды.
Группа А
- Наполи - 12
- Ливерпуль – 9
- Аякс - 3
- Рейнджерс - 0
22:00, Наполи - Рейнджерс
22:00, Аякс - Ливерпуль
– Наполи уже гарантировал себе выход в плей-офф. Если они сыграют лучше, чем Ливерпуль, то тоже гарантируют себе первое место;
– Ливерпуль выйдет в плей-офф, если не проиграет Аяксу;
– Аякс потеряет все шансы на плей-офф, если не победит. Если амстердамцы сыграют лучше, чем Рейнджерс, то гарантируют себе плей-офф Лиги Европы;
– Рейнджерс потеряли шансы на плей-офф Лиги чемпионов, но могут выйти ЛЕ. Для этого нужно сыграть не хуже Аякса.
Группа B
- Брюгге – 10
- Порту - 6
- Атлетико - 4
- Байер - 3
19:45, Брюгге - Порту
22:00, Атлетико - Байер
– Брюгге уж точно будет в плей-офф Лиги чемпионов, а если не проиграет сегодня, то гарантирует себе первое место;
– Порту нужно побеждать и надеяться на осечку Атлетико, чтобы же сейчас выйти в плей-офф;
– Атлетико потеряет шансы на плей-офф ЛЧ, если проигрывает/сыграет вничью, а Порту в своем матче победит;
– Байер потеряет все шансы на плей-офф еврокубков, если проиграет. Если немцы не сыграют лучше Порта, то потеряют шансы на плей-офф Лиги чемпионов.
Группа C
- Бавария – 12
- Интер – 7
- Барселона - 4
- Виктория - 0
19:45, Интер - Виктория
22:00, Барселона - Бавария
– Бавария уже гарантировала плей-офф, в случае своей победы, или не победы Интера – гарантируют себе также и первое место;
– Интер выйдет в плей-офф, если победит ИЛИ если сыграет вничью, а Барселона тоже не победит ИЛИ если Барселона проиграет
– Барселона не выйдет в плей-офф, если Интер не потеряет очки (на свой матч каталонцы уже могут выходить зная, что даже победа над Баварией им не поможет);
– Виктория должна сыграть лучше, чем Барселона, если хочет продолжить борьбу за Лигу Европы.
Группа D
- Тоттенхэм - 7
- Марсель - 6
- Спортинг - 6
- Айнтрахт - 4
22:00, Тоттенхэм - Спортинг
22:00, Айнтрахт – Марсель
– Тоттенхэм выйдет в плей-офф ЛЧ, если победит в своем матче;
– Марсель гарантирует себе минимум второе место, если выиграют сами, а также победит Тоттенхэма;
– Спортинг также может гарантировать себе ЛЧ, для этого нужно снова обыграть Тоттенхэм и надеяться на ничью в параллельном матче;
– Айнтрахт в случае поражения потеряет шансы на Лигу чемпионов, а если при этом еще и победит Спортинг, то даже третье место станет для них недостижимым.