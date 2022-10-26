Барселона может отправиться в Лигу Европы, Ливерпуль - гарантировать плей-офф: расклады Лиги чемпионов

Перед матчами среды ISPORT рассказывает, что нужно всем клубам.

Групповой этап Лиги чемпионов доходит до своего логического завершения – осталось всего три игровых дня.

Вторая половина пятого тура пройдет сегодня, 26 октября, и может подарить болельщикам имена еще нескольких участников плей-офф.

Смотрите: все команды, которые уже гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ

ISPORT представляет расписания команд перед матчами среды.

Группа А

Наполи - 12 Ливерпуль – 9 Аякс - 3 Рейнджерс - 0

22:00, Наполи - Рейнджерс

22:00, Аякс - Ливерпуль

– Наполи уже гарантировал себе выход в плей-офф. Если они сыграют лучше, чем Ливерпуль, то тоже гарантируют себе первое место;

– Ливерпуль выйдет в плей-офф, если не проиграет Аяксу;

– Аякс потеряет все шансы на плей-офф, если не победит. Если амстердамцы сыграют лучше, чем Рейнджерс, то гарантируют себе плей-офф Лиги Европы;

– Рейнджерс потеряли шансы на плей-офф Лиги чемпионов, но могут выйти ЛЕ. Для этого нужно сыграть не хуже Аякса.

Группа B

Брюгге – 10 Порту - 6 Атлетико - 4 Байер - 3

19:45, Брюгге - Порту

22:00, Атлетико - Байер

– Брюгге уж точно будет в плей-офф Лиги чемпионов, а если не проиграет сегодня, то гарантирует себе первое место;

– Порту нужно побеждать и надеяться на осечку Атлетико, чтобы же сейчас выйти в плей-офф;

– Атлетико потеряет шансы на плей-офф ЛЧ, если проигрывает/сыграет вничью, а Порту в своем матче победит;

– Байер потеряет все шансы на плей-офф еврокубков, если проиграет. Если немцы не сыграют лучше Порта, то потеряют шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

Группа C

Бавария – 12 Интер – 7 Барселона - 4 Виктория - 0

19:45, Интер - Виктория

22:00, Барселона - Бавария

– Бавария уже гарантировала плей-офф, в случае своей победы, или не победы Интера – гарантируют себе также и первое место;

– Интер выйдет в плей-офф, если победит ИЛИ если сыграет вничью, а Барселона тоже не победит ИЛИ если Барселона проиграет

– Барселона не выйдет в плей-офф, если Интер не потеряет очки (на свой матч каталонцы уже могут выходить зная, что даже победа над Баварией им не поможет);

– Виктория должна сыграть лучше, чем Барселона, если хочет продолжить борьбу за Лигу Европы.

Группа D

Тоттенхэм - 7 Марсель - 6 Спортинг - 6 Айнтрахт - 4

22:00, Тоттенхэм - Спортинг

22:00, Айнтрахт – Марсель

– Тоттенхэм выйдет в плей-офф ЛЧ, если победит в своем матче;

– Марсель гарантирует себе минимум второе место, если выиграют сами, а также победит Тоттенхэма;

– Спортинг также может гарантировать себе ЛЧ, для этого нужно снова обыграть Тоттенхэм и надеяться на ничью в параллельном матче;

– Айнтрахт в случае поражения потеряет шансы на Лигу чемпионов, а если при этом еще и победит Спортинг, то даже третье место станет для них недостижимым.