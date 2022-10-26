Там, біля тополі калина росте: игроки Шахтера песне отметили ничью с Селтиком

Шахтер в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов сыграл вничью с шотландским Селтиком и завоевал себе путевку в плей-офф как минимум Лиги Европы.

После матча футболисты радовались данному результату, о чем рассказал Тарас Степаненко.

Также в Сети появилось видео, на котором защитники команды Николай Матвиенко и Сергей Кривцов отмечают "победу" песней музыканта Олега Шумея – Там, у тополя.

Напомним, что в последнем туре Шахтер встретится с Лейпцигом и в случае победы займет вторую строчку таблицы и выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.