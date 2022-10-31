Травма не так страшна? Зубков попал в заявку на матч против Лейпцига

Донецкий Шахтер в среду 2 ноября проведет матч последнего тура группового раунда Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.

Команда отправилась в Варшаву, где проведет номинально домашнюю встречу. В заявку вошли 27 футболистов.

Голкиперы: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Анатолий Трубин

Защитники: Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Марьян Фарина, Богдан Михайличенко, Эдуард Козик

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Егор Назарина

Форварды: Даниил Сикан, Лассина Траоре, Андрей Кулаков

Следует отметить присутствие в заявке Александра Зубкова, который в матче против Александрии получил травму и прихрамывая покинул арену. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - РБ Лейпциг, которая начнется в 19:45.