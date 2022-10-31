Для Левандовски и Бускетса Лига чемпионов закончилась

Целый ряд футболистов Барселоны не уедет в Чехию.

В рамках шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів каталонська Барселона зіграє проти Вікторії Плзєнь на виїзді.

Цей матч нічого не вирішуватиме для обох команд, адже при будь якому розвитку подій Барселона залишиться третьою в таблиці, а Вікторія посяде четверте місце.

Таким чином в заявку не потрапили багато гравців основного складу команди:

Роберт Левандовські;

Серхіо Бускетс;

Ерік Гарсія;

Жюль Кунде;

Рональд Араухо;

Серхі Роберто;

Мемфіс Депай;

Андреас Крістенсен.

Через брак виконавців свій шанс можуть отримати багато молодих гравців. В Чехію полетять Марк Касадо, Ільяс Ахомаш, Алекс Валле, Пабло Торре, Альваро Санс та голкіпер Арно Тенас.