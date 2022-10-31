iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Для Левандовски и Бускетса Лига чемпионов закончилась

Целый ряд футболистов Барселоны не уедет в Чехию.
Сегодня, 11:44
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images
0 0 0

В рамках шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів каталонська Барселона зіграє проти Вікторії Плзєнь на виїзді.

Цей матч нічого не вирішуватиме для обох команд, адже при будь якому розвитку подій Барселона залишиться третьою в таблиці, а Вікторія посяде четверте місце.

Таким чином в заявку не потрапили багато гравців основного складу команди:

  • Роберт Левандовські;
  • Серхіо Бускетс;
  • Ерік Гарсія;
  • Жюль Кунде;
  • Рональд Араухо;
  • Серхі Роберто;
  • Мемфіс Депай;
  • Андреас Крістенсен.

Через брак виконавців свій шанс можуть отримати багато молодих гравців. В Чехію полетять Марк Касадо, Ільяс Ахомаш, Алекс Валле, Пабло Торре, Альваро Санс та голкіпер Арно Тенас.

0 0 0

Статьи по теме

Богданов отдал первый ассист после возвращения из ВСУ и помог Колосу обыграть Верес Богданов отдал первый ассист после возвращения из ВСУ и помог Колосу обыграть Верес
Караваев: Думаю, дальше у Динамо все пойдет гораздо лучше, чем было раньше Караваев: Думаю, дальше у Динамо все пойдет гораздо лучше, чем было раньше
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
Матч с Лейпцигом обслужит фартовый для Шахтера арбитр Матч с Лейпцигом обслужит фартовый для Шахтера арбитр
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя
Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Украина14:57
Богданов отдал первый ассист после возвращения из ВСУ и помог Колосу обыграть Верес
Украина14:49
Караваев: Думаю, дальше у Динамо все пойдет гораздо лучше, чем было раньше
Теннис14:43
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
Лига Чемпионов14:08
Матч с Лейпцигом обслужит фартовый для Шахтера арбитр
Европа14:06
Официально: Босния и Герцеговина отменила товарищеский матч против России
Киберспорт13:56
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей
Лига Европы13:31
Тренер Фенербахче: Возможно, против Динамо выйдут футболисты, которые играют меньше
Европа13:12
Не Мудриком единым: Де Дзерби хочет подписать в Брайтон игрока Шахтера
Бокс12:50
"Двуличный поц": Редкач набросился на Усика за фото с российским боксером
Европа12:48
Окровавленный Неймар отпраздновал хэллоуин
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK