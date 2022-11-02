Айнтрахт установил историческое клубное достижение
Немецкий клуб впервые в истории пробился в плей-офф ЛЧ.
Сегодня, 00:40
В рамках 6-го группового этапа тура Лиги чемпионов Айнтрахт победил Спортинг (1:2).
Благодаря данному триумфу "орлы" смогли установить историческое для клуба достижение.
Коллектив Оливера Гласнера впервые пробился в плей-офф Лиги чемпионов.
Айнтрахт занял в своем квартете второе место, набрав 10 пунктов во всех матчах.
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