Группа D: Айнтрахт вышел в плей-офф, Тоттенхэм вырвал для себя первое место

Единственной группой из игравших 1 ноября, в которой все еще сохранялась настоящая интрига, был именно квартет D. Здесь каждая команда могла в итоге выйти в 1/8 финала, если бы получила положительный для себя результат.

Французский коллектив должен был побеждать, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Открыть счет им удалось только на последних секундах первого тайма. В начале второй половины после углового забил защитник лондонцев Лангле, сравнявший счет.

Шансов, чтобы забить еще, у обеих команд было море, но они их не реализовали.

Марсель – Тоттенхэм 1:2

Голы: Мбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хейберг, 90+5

В Португалии матч проходил по схожему сценарию. В конце первого тайма гол забили хозяева, а в начале второй половины отличились гости. Но впоследствии действующие победители Лиги Европы забили второй свой гол, который вывел их вперед.

Больше мячей в этом матче не было, и это позволило франкфуртцам не просто выйти в 1/8 финала, а сделать это с первого места.

Спортинг – Айнтрахт 1:2

Голы: Артур, 39 – Камада, 62 (с пенальти), Круг Муани, 72

Итоговая таблица группы D