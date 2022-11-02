iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Группа D: Айнтрахт вышел в плей-офф, Тоттенхэм вырвал для себя первое место

Перед стартом тура все команды имели шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:00
Марсель - Тоттенхэм / Getty Images
Марсель - Тоттенхэм / Getty Images
0 0 0

Единственной группой из игравших 1 ноября, в которой все еще сохранялась настоящая интрига, был именно квартет D. Здесь каждая команда могла в итоге выйти в 1/8 финала, если бы получила положительный для себя результат.

Французский коллектив должен был побеждать, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Открыть счет им удалось только на последних секундах первого тайма. В начале второй половины после углового забил защитник лондонцев Лангле, сравнявший счет.

Шансов, чтобы забить еще, у обеих команд было море, но они их не реализовали.

Марсель – Тоттенхэм 1:2
Голы: Мбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хейберг, 90+5

В Португалии матч проходил по схожему сценарию. В конце первого тайма гол забили хозяева, а в начале второй половины отличились гости. Но впоследствии действующие победители Лиги Европы забили второй свой гол, который вывел их вперед.

Больше мячей в этом матче не было, и это позволило франкфуртцам не просто выйти в 1/8 финала, а сделать это с первого места.

Спортинг – Айнтрахт 1:2
Голы: Артур, 39 – Камада, 62 (с пенальти), Круг Муани, 72

Итоговая таблица группы D

  1. Тоттенхэм - 11
  2. Айнтрахт - 10
  3. Спортинг - 7
  4. Марсель - 6
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Спортинг Лиссабон
0 0 0

Статьи по теме

Ювентус рассматривает вариант с приглашением Конте на пост главного тренера Ювентус рассматривает вариант с приглашением Конте на пост главного тренера
Тренер Спортинга: Мне нравится VAR, потому что он справедливый Тренер Спортинга: Мне нравится VAR, потому что он справедливый
Тоттенхэм - Спортинг 1:1 видео голов матча 26.10.2022 Лиги чемпионов Тоттенхэм - Спортинг 1:1 видео голов матча 26.10.2022 Лиги чемпионов
Айнтрахт установил историческое клубное достижение Айнтрахт установил историческое клубное достижение
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА
ТОП-10 моментов игрового дня НБА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:40
Айнтрахт установил историческое клубное достижение
Лига Чемпионов00:19
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Киберспорт00:13
IEM Rio Major: Mouz первыми прошли стадию претендентов, 00NATION вылетели с мажора
Лига Чемпионов00:12
Лига чемпионов: все участники плей-офф
Лига Чемпионов00:00
Группа D: Айнтрахт вышел в плей-офф, Тоттенхэм вырвал для себя первое место
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Группа А: Аякс уверенно победил Рейнджерс, Ливерпуль обыграл Наполи
Европа23:52
Группа C: Барселона напоследок обыграла Викторию, Бавария добыла 100% результат
Теннис23:40
Киченок в паре с Остапенко уступила в первом туре итогового парного турнира WTA
Лига Чемпионов23:13
Наставник Лейпцига - о войне в Украине: Единственное, что мы можем - поддерживать вашу страну
Европа22:50
Лэмпард: То, как Миколенко вырос, став незаменимой частью команды - его заслуга
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK