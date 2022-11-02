Шахтер - РБ Лейпциг: смотреть онлайн матч 2.11.2022
В рамках последнего матча группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер в номинально домашнем матче примет немецкий РБ Лейпциг.
В случае победы украинский клуб гарантирует себе выступление на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
Смотреть онлайн матч Шахтер - Лейпциг
Поединок в Украине будет транслировать медиасервис MEGOGO на канале Футбол 1. Встреча состоится 2 ноября, а смотреть матч онлайн можно начиная с 19:45 по киевскому времени.
Отметим, что в том случае, если Шахтер не сможет одолеть Лейпциг, команда Игора Йовичевича займет в группе F третье место и продолжит свое участие в еврокубках уже в Лиге Европы, где сыграет на стадии 1/16 финала.
Фаворитом этого противостояния является немецкая команда и прогнозы экспертов на Шахтер в этом матче не самые радужные.
Напомним, что также в этой группе выступают мадридский Реал и Селтик, которые проведут свой матч параллельно.