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Шахтер - РБ Лейпциг: смотреть онлайн матч 2.11.2022

Смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг вместе с iSport, начало матча в 19:45 по Киеву
Сегодня, 12:51
Шахтер - Лейпциг / Getty Images
Шахтер - Лейпциг / Getty Images
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В рамках последнего матча группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер в номинально домашнем матче примет немецкий РБ Лейпциг.

В случае победы украинский клуб гарантирует себе выступление на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Смотреть онлайн матч Шахтер - Лейпциг

Поединок в Украине будет транслировать медиасервис MEGOGO на канале Футбол 1. Встреча состоится 2 ноября, а смотреть матч онлайн можно начиная с 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что в том случае, если Шахтер не сможет одолеть Лейпциг, команда Игора Йовичевича займет в группе F третье место и продолжит свое участие в еврокубках уже в Лиге Европы, где сыграет на стадии 1/16 финала.

Фаворитом этого противостояния является немецкая команда и прогнозы экспертов на Шахтер в этом матче не самые радужные.

Напомним, что также в этой группе выступают мадридский Реал и Селтик, которые проведут свой матч параллельно. 

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