Шахтер - РБ Лейпциг: прогноз на матч 02.11.2022 Лиги чемпионов
В рамках 6 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграет с РБ Лейпциг.
Матч между украинским и немецким клубами состоится в среду, 2 ноября, в Варшаве на домашней арене "горняков" в еврокубках стадионе Войска Польского. Для команд данный матч станет решающим в этой Лиге чемпионов, ведь они борятся за выход в плей-офф. "Быки" находятся в лучшем положении учитывая то, что их устроит и победа, и ничья.
Отметим, что данная встреча станет второй для команд в данной кампании и во всей истории. Команды встречались в рамках первого тура еврокубка. В том поединке Шахтер неожиданно разгромил немцев (1:4).
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Коэффициент и ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг
РБ Лейпциг начал текущую кампанию не лучшим образом, набрав в первых двух матчах 0 очков, но ситуацию удалось улучшить, победив в следующих трех матчах.
Шахтер двигается по групповому этапу достаточно ровно, проиграв лишь на выезде мадридскому Реалу со счетом 1:2.
Несмотря на победу Шахтера в первом поединке между командами эксперты и аналитики все же отдают преимущество немецкому клубу.
Прогноз букмекеров на матч Шахтер- РБ Лейпциг:
- Победа Шахтера: 5.40
- Ничья: 4.33
- Победа РБ Лейпциг: 1.66
Также букмекеры уверены в том, что мы увидим результативный поединок. Коэффициент на то, что Шахтер и РБ Лейпциг забьют более двух мячей - 1.65
Но в то же время наиболее вероятный счет - 0:1. Коэффициент на него 6.80.
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Статистика противостояния Шахтер и РБ Лейпциг
РБ Лейпциг достаточно молодой клуб, который был основан лишь в 2009 году, поэтому шансов встретится с Шахтером у них было немного.
Как уже было сказано, команды сыграли лишь однажды. В первом туре нынешнего группового этапа Лиги чемпионов
Шахтер – РБ Лейпциг
1 Победы 0
0 Ничьи 0
4 Голы 1
Таким образом, Шахтер имеет шанс "убить одним выстрелом двух зайцев" благодаря победе, оторвавшись в противостоянии между клубами и добыв путевку в 1/8 финала турнира.