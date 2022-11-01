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Шахтер - РБ Лейпциг: прогноз на матч 02.11.2022 Лиги чемпионов

Команды встретятся в 6-м туре Лиги чемпионов-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 18:40
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В рамках 6 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграет с РБ Лейпциг.

Матч между украинским и немецким клубами состоится в среду, 2 ноября, в Варшаве на домашней арене "горняков" в еврокубках стадионе Войска Польского. Для команд данный матч станет решающим в этой Лиге чемпионов, ведь они борятся за выход в плей-офф. "Быки" находятся в лучшем положении учитывая то, что их устроит и победа, и ничья.

Отметим, что данная встреча станет второй для команд в данной кампании и во всей истории. Команды встречались в рамках первого тура еврокубка. В том поединке Шахтер неожиданно разгромил немцев (1:4).

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Коэффициент и ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг

РБ Лейпциг начал текущую кампанию не лучшим образом, набрав в первых двух матчах 0 очков, но ситуацию удалось улучшить, победив в следующих трех матчах.

Шахтер двигается по групповому этапу достаточно ровно, проиграв лишь на выезде мадридскому Реалу со счетом 1:2.

Несмотря на победу Шахтера в первом поединке между командами эксперты и аналитики все же отдают преимущество немецкому клубу.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер- РБ Лейпциг:

  • Победа Шахтера: 5.40
  • Ничья: 4.33
  • Победа РБ Лейпциг: 1.66

Также букмекеры уверены в том, что мы увидим результативный поединок.  Коэффициент на то, что Шахтер и РБ Лейпциг забьют более двух мячей - 1.65

Но в то же время наиболее вероятный счет - 0:1. Коэффициент на него 6.80.

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Статистика противостояния Шахтер и РБ Лейпциг

РБ Лейпциг достаточно молодой клуб, который был основан лишь в 2009 году, поэтому шансов встретится с Шахтером у них было немного.

Как уже было сказано, команды сыграли лишь однажды. В первом туре нынешнего группового этапа Лиги чемпионов

Шахтер – РБ Лейпциг

1  Победы   0

0      Ничьи       0

4         Голы      1

Таким образом, Шахтер имеет шанс "убить одним выстрелом двух зайцев" благодаря победе, оторвавшись в противостоянии между клубами и добыв путевку в 1/8 финала турнира.

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