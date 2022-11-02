iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клопп - 7-й тренер, который провел 100+ матчей в Лиге чемпионов

Только у одного тренера больше побед за этот отрезок, чем у немца.
Сегодня, 20:04
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images
0 0 0

Во вторник, 1 ноября, в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль обыграл Наполи со счетом 2:0.

Эта встреча стала для главного тренера "красных" Юргена Клоппа 100-й в данном турнире. Как сообщает Opta, 55-летний немец стал только седьмым тренером, кто преодолел 100-матчевый рубеж в еврокубке.

Читай также: Ливерпуль - Наполи 2:0 Видео голов матча 01.11.2022

При этом отмечается, что только один тренер в истории турнира одержал больше побед в своих первых 100 играх, чем Клопп - это Пеп Гвардиола. На счету испанца 61 победа, в то время как немец выиграл 58 матчей.

Напомним, что один из участников группы Ливерпуля в Лиге чемпионов стал обладателем досадного антирекорда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп
0 0 0

Статьи по теме

Ливерпуль - Наполи 2:0 Видео голов матча 01.11.2022 Ливерпуль - Наполи 2:0 Видео голов матча 01.11.2022
Клопп оценил шансы Ливерпуля на попадание в топ-4 АПЛ Клопп оценил шансы Ливерпуля на попадание в топ-4 АПЛ
Ливерпуль - Лидс 1:2 Видео голов и обзор матча 29.10.2022 Ливерпуль - Лидс 1:2 Видео голов и обзор матча 29.10.2022
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022
Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:52
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Другие21:50
Женская сборная Украины по гандболу прошла в следующий раунд отбора на Чемпионат мира
Лига Чемпионов21:38
Шахтер продолжит еврокубки в Лиге Европы
Лига Чемпионов21:35
Лига чемпионов: все участники плей-офф
Лига Чемпионов21:32
Шахтер разгромным поражением от Лейпцига завершил сезон в Лиге чемпионов
Европа21:02
Модрич установил рекорд Лиги чемпионов
Другие21:00
Боттас присоединился к Феттелю и Хаккинену в списке участников Гонки чемпионов-2023
Лига Чемпионов20:26
Хавбек Руха U-19 - о проходе в следующую стадию юношеской Лиги чемпионов: Мы творим историю клуба
Формула 120:21
Гран-при Бразилии под угрозой срыва - всему виной беспорядки в стране
Лига Чемпионов20:04
Клопп - 7-й тренер, который провел 100+ матчей в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK