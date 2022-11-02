Клопп - 7-й тренер, который провел 100+ матчей в Лиге чемпионов

Только у одного тренера больше побед за этот отрезок, чем у немца.

Во вторник, 1 ноября, в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль обыграл Наполи со счетом 2:0.

Эта встреча стала для главного тренера "красных" Юргена Клоппа 100-й в данном турнире. Как сообщает Opta, 55-летний немец стал только седьмым тренером, кто преодолел 100-матчевый рубеж в еврокубке.

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При этом отмечается, что только один тренер в истории турнира одержал больше побед в своих первых 100 играх, чем Клопп - это Пеп Гвардиола. На счету испанца 61 победа, в то время как немец выиграл 58 матчей.

Напомним, что один из участников группы Ливерпуля в Лиге чемпионов стал обладателем досадного антирекорда.