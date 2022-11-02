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Йовичевич: По-спортивному, мои пацаны - герои

Хорват высказался о поражении в матче с РБ Лейпциг.
Вчера, 23:09
Игор Йовичевич
Игор Йовичевич
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В рамках 6 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер разгромно проиграл немецкому РБ Лейпциг.

Наставник "горняков" Игор Йовичевич поделился мыслями о прошедшем поединке против "быков".

"Почему такие разные результаты против Лейпцига? Потому что Лейпциг сейчас и тогда тоже разный. Играют на пике формы, из-за побед набрали уверенности и очень уверенно выглядят. Это доказывают последние матчи. Команда вообще не проигрывает и побеждает Реал, забивая трижды и имея возможность забить еще .Должны уважать ее.

Сегодня мы испытывали слишком большую ответственность и психологическое давление, что, возможно, можем совершить ту огромную историю, которая стояла как задача перед нами. Должен верить, что это возможно. И ответственность заставляет ошибаться в первом. втором, третьем… Три гола привезли себе. Это и есть то давление.

Но такие ситуации, такие поражения, такой уровень Лейпциг дают мне думать, что должны больше ценить то, что сделали. Не хочу сейчас делать трагедию, потому что играли против очень качественного оппонента, заслуживающего быть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы показали, что мы команда, и остаемся командой, когда проигрываем. Они победили заслуженно", - заявил специалист в эфире MEGOGO.

Хорват также высказал свои мысли касаемо того, смогут ли украинцы когда-то регулярно переходить в европейские чемпионаты, как это делают его соотечественники.

"Для этого надо, чтобы в Украине был мир. Мы сейчас находимся в такой ситуации, что то, что делает команда — это невероятно. Играем чемпионат страны, в которой война идет. Должен думать о других вещах, не только о футболе.

По-спортивному, мои пацаны – герои. Критиковать очень легко, хотя здесь не за что критиковать. Когда играет Днепр-1, когда играет Динамо, мы должны быть все вместе. Должны поддерживать друг друга. Должны болеть друг за друга, потому что это Украина.

Такие экстремальные моменты меняют менталитет страны, нам это сменило менталитет 30 лет назад. Через не могу, никогда не сдаешься, меняешь характер. Веришь в невозможное. В будущем все будет хорошо, потому что таланты есть", - добавил Йовичевич.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Шахтер - РБ Лейпциг.

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