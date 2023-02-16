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Интер - Порту: онлайн-трансляция матча 22.02.2023 Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Интером и Порту в Лиге чемпионов.
Сегодня, 16:16
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

В среду, 22 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23, в котором миланский Интер будет принимать в гостях португальский Порту.

Коллективы оформили одну из самых равных пар плей-офф еврокубка, что делает их противостояние еще более увлекательным и непредсказуемым.

Игра состоится в Милане на Джузеппе Меацца. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Интер - Порту

Трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов между Интером и Порту будет доступна в этой новости 22 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Кроме того, в Украине матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Интером и Порту покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 2". Он также доступен на платформе Volia TV.

Интер сумел выйти из сложнейшей группы, где команда Симоне Индзаги противостояла Баварии, Барселоне и Виктории. 

Оба матча противостояния с "ротен" закончились один и тем же результатом - поражением со счетом 0:2. Поединки с чехами прошли достаточно легко (2:0, 4:0). В личных встречах с каталонцами "нерадзурри" вырвали место в плей-офф турнира: после минимальной домашней победы Интер увез из Каталонии ничью (3:3).

Порту, учитывая свой статус и уровень, попал в более равный квартет, где также были Атлетико, Байер и Брюгге. И тем более удивительным стал факт, что именно португальцы и бельгийцы оставили за бортом "фармацевтов" и "матрасников".

Команда Сержиу Консейсау обменялась одинаковыми победами с Атлетико (1:2, 2:1) и Брюгге (0:4, 4:0). С Байером такой сценарий не прошел - "драконы" взяли не только шесть очков (2:0, 3:0), но и первое место группы.

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