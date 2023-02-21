Винисиус подразнил Энфилд празднованием в стиле Криштиану

Бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор за первый тайм выездного матча против Ливерпуля отметился двумя голами.

Один из своих мячей Вини отметил новым празднованием Криштиану Роналду, сложив руки на груди.

Vini Jr. really did the Ronaldo at Anfield 💀 pic.twitter.com/NhRIz525OX — B/R Football (@brfootball) February 21, 2023

Напомним, что Роналду большую часть своей карьеры провел в составе МЮ - заклятого соперника Ливерпуля.

Просмотреть все голы матча Ливерпуль -- Реал Мадрид можно на ISPORT.

