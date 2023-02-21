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Винисиус подразнил Энфилд празднованием в стиле Криштиану

Форвард Реала повторил движение легенды МЮ.
Вчера, 23:22
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор

Бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор за первый тайм выездного матча против Ливерпуля отметился двумя голами.

Один из своих мячей Вини отметил новым празднованием Криштиану Роналду, сложив руки на груди.

Напомним, что Роналду большую часть своей карьеры провел в составе МЮ - заклятого соперника Ливерпуля.

Просмотреть все голы матча Ливерпуль -- Реал Мадрид можно на ISPORT.
 


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