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Челси - Боруссия Дортмунд: текстовая трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонский и дортмундский клубы встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в текстовой трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 09:30
Челси - Боруссия Дортмунд
Челси - Боруссия Дортмунд

Во вторник, 7 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют Челси (Англия) и Боруссия Дортмунд (Германия).

По итогам поединка определится четвертьфиналист соревнования, который продолжит борьбу за трофей. В первой встречи минимальную победу добыл немецкий коллектив.

Ответный матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж (Лондон). Начало встречи - 22:00 по киевскому времени. 

Текстовая трансляция матча Челси - Боруссия Дортмунд

Онлайн-трансляция будет доступна 7 марта, 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 7 марта и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги чемпионов в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео трансляция встречи.

Немецкий коллектив пробился в плей-офф со второго места, пропустив вперед лишь Манчестер Сити. "Шмели" же опередили Севилью и Копенгаген. Английский гранд вышел в 1/8 финала с первого места, опередив Милан, Зальцбург и Динамо Загреб. 

В своей истории Челси и Боруссия Дортмунд сыграли лишь один матч - первая игра 1/8 финала текущего еврокубкового сезона. Судьбу поединка решил единственный забитый гол, автором которого стал Адейеми.

На ISPORT можно узнать, кто играет в футбол сегодня и выбрать матч, который вам было бы интересно посмотреть.


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