"Победа зарядит нас позитивом": Тренер Челси оценил успех в матче с Боруссией Дортмунд

Главный тренер Челси Грэм Поттер поделился эмоциями после победы над Боруссией Дортмунд в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лондонская команда отыгралась после минимального поражения в первом поединке, одолев соперника со счетом 2:0, что позволило ей выйти в четвертьфинал турнира.

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"Если честно, даже не могу понять, что чувствую. Эмоций очень много. Можете себе представить, каким было напряжение в концовке.

Считаю, парни сыграли фантастически. Они были очень хороши, создали несколько голевых моментов, так что я просто рад, что они добились победы. Все мы сейчас в великолепном настроении.

В раздевалке была прекрасная атмосфера. Все очень рады. У нас был непростой отрезок. Хотели победить и выйти в четвертьфинал. Этот турнир очень важен для нас. Победа зарядит нас позитивом на ближайшие недели", - приводит слова Поттера официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Челси - Боруссия Дортмунд (2:0).