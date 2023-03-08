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Матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ приостановили из-за появления на поле животного

В Сальвадоре поединок был не богат голами, но все же был интересен эпизод.
Сегодня, 15:56
Игроки Филадельфии / Getty Images
Игроки Филадельфии / Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ в Сан-Сальвадоре состоялся поединок между местной Альянсом и гостями из MLS Филадельфии Юнион.

Поединок не порадовал зрителей голами, команды сыграли по нулям и отложили уяснение отношений к ответному матчу.

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Но в середине второго тайма зрители на трибунах были очень довольны появлением на газоне…пса. Животное выбежало на поле и сразу поспешило к мячу, который тут же пыталось прокусить или просто поиграть.

Реакция комментаторов на это просто бесценна.

Отметим, что ни один представитель MLS в сегодняшних матчах ЛЧ не одержал победы. Но если Орландо Сити сыграло вничью с мощным мексиканским УАНЛом, то Остин вообще был разгромлен командой из Гаити.


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Матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ приостановили из-за появления на поле животного
Матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ приостановили из-за появления на поле животного

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