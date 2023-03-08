Бавария - ПСЖ: обзор матча и результат игры 08.03.2023

В Мюнхене, на Альянц Арене местная Бавария встретится с французским ПСЖ и попытается добыть путевку в четвертьфинал турнира.

После первого матча, который состоялся в Париже, преимущество на стороне немецкой команда, которая тогда одержала минимальную победу. В этой встрече парижане не смогли рассчитывать на Неймара, который из-за травмы вынужден завершить сезон.

Составы команд на матч Бавария - ПСЖ

Бавария: Зоммер - Станишич, Упамекано, де Лигт, Дэвис - Киммих, Горецка - Коман, Мюллер, Мусиала - Шупо-Мотинг.

Запасные: Ульрайх, Гнабри, Сане, Ваннер, Мане, Сарр, Канселу, Блинд, Гравенберх, Тель, Мазрауи, Ибрагимович.

ПСЖ: Доннарумма - Маркиньос, Рамос, Данилу - Хакими, Витинья, Верратти, Руис, Мендеш - Месси, Мбаппе.

Запасные: Рико, Летелье, Бернат, Санчеш, Мукиеле, Солер, Пембеле, Битшиабу, Заир-Эмери, Габри, Экитике.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бавария - ПСЖ. Начало поединка назначено на 22:00 по киевскому времени.