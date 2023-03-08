iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария - ПСЖ: обзор матча и результат игры 08.03.2023

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария принимает ПСЖ.
Сегодня, 20:36
Бавария - ПСЖ / Getty Images
Бавария - ПСЖ / Getty Images

В Мюнхене, на Альянц Арене местная Бавария встретится с французским ПСЖ и попытается добыть путевку в четвертьфинал турнира.

После первого матча, который состоялся в Париже, преимущество на стороне немецкой команда, которая тогда одержала минимальную победу. В этой встрече парижане не смогли рассчитывать на Неймара, который из-за травмы вынужден завершить сезон. 

Составы команд на матч Бавария - ПСЖ

Бавария: Зоммер - Станишич, Упамекано, де Лигт, Дэвис - Киммих, Горецка - Коман, Мюллер, Мусиала - Шупо-Мотинг.

Запасные: Ульрайх, Гнабри, Сане, Ваннер, Мане, Сарр, Канселу, Блинд, Гравенберх, Тель, Мазрауи, Ибрагимович.

ПСЖ: Доннарумма - Маркиньос, Рамос, Данилу - Хакими, Витинья, Верратти, Руис, Мендеш - Месси, Мбаппе.

Запасные: Рико, Летелье, Бернат, Санчеш, Мукиеле, Солер, Пембеле, Битшиабу, Заир-Эмери, Габри, Экитике.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бавария - ПСЖ. Начало поединка назначено на 22:00 по киевскому времени.


Статьи по теме

Бавария - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Бавария - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Нам припадали важный урок": Тен Хаг - о 0:7 от Ливерпуля "Нам припадали важный урок": Тен Хаг - о 0:7 от Ливерпуля
Крыськив: Мы бьемся друг за друга, за всю Украину, за всех кто работает в клубе Крыськив: Мы бьемся друг за друга, за всю Украину, за всех кто работает в клубе
Йовичевич: Завтра игроки отдадут все силы на поле, я в этом не сомневаюсь Йовичевич: Завтра игроки отдадут все силы на поле, я в этом не сомневаюсь
Помочь журналистам

Видео

Матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ приостановили из-за появления на поле животного
Матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ приостановили из-за появления на поле животного

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание гонок этапа в Эстерсунде
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:05
Бавария - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа22:01
"Нам припадали важный урок": Тен Хаг - о 0:7 от Ливерпуля
Лига Европы21:34
Крыськив: Мы бьемся друг за друга, за всю Украину, за всех кто работает в клубе
Лига Европы21:03
Йовичевич: Завтра игроки отдадут все силы на поле, я в этом не сомневаюсь
Теннис21:02
Монфис: Свитолина скоро скажет, что хочет делать, и когда хочет вернуться
Лига Чемпионов20:36
Бавария - ПСЖ: Мбаппе и Месси в старте, Мане - в запасе
Бокс20:35
Бокс: расписание боев
Европа20:30
Соломон вернется в Шахтер после аренды в Фулхэм
Европа20:21
Ракицкий попал в команду недели FIFA 23
Лига Чемпионов20:00
Лига чемпионов: Тоттенхэм сыграет с Миланом, ПСЖ - с Баварией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK