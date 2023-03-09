Тоттенхэм - Милан: Видео лучших моментов матча Лиги чемпионов 08.03.2023

Коллективы не смогли порадовать фанатов голами в ответной игре.

В среду, 8 марта, в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм на своем поле принимал Милан. В первой встречи миланский клуб добыл минимальную победу - 1:0.

Команды с первых минут действовали осторожно, создав лишь пару моментов в первом тайме.

Во второй половине встречи коллективы стали действовать более агрессивнее, но к голами это не привело. Свои лучшие моменты имели Кейн, Леау, но те не использовали свои шансы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Милан в Лиге чемпионов:

Тоттенхэм - Милан 0:0 (первая игра 0:1)

Источник: MEGOGO